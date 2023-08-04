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基隆大武崙溪擋土牆崩坍居民憂 水公司千萬改善趕辦中

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，居民仍相當擔心。圖／基隆市政府提供
大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，居民仍相當擔心。圖／基隆市政府提供

基隆市大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，前年因結構龜裂土石崩落，僅覆蓋防水帆布，居民憂心大雨恐土石大規模坍崩至河道，嚴重危害地方安全。水公司今天說明，計畫投入1千萬元改善擋土牆，已積極趕辦，明年7月完成。

外寮里長顏厚廣指出，大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，前年5月時因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，降低雨水滲入及土石剝落，但遇有大規模風雨時，將可能因土石大規模坍崩至河道，造成河水堵塞，使鄰近地區淹水，嚴重危害地方的安全。

顏厚廣昨在市長謝國樑視察大武崙溪防颱準備工作時反映，指居民都很擔心有安全疑慮。謝國樑說，擋土牆問題延宕已久，監察院也要求相關單位應盡快辦理改善，市府將在自來水公司召開董監事會議時，要求水公司盡快處理，確保地方住民生命及財產安全。

第一區管理處今天說明，大武崙溪受大雨沖刷局部邊坡土石坍滑，為善盡土地管理人責任，已積極辦理後續修復事宜。已聘請專家進行安全評估，採取緊急措施於坍塌處進行防水布鋪設，避免危害範圍擴大，專業技師進行相關地質鑽探調查，依據土壤試驗分析提出永久可靠性作法，今年4月完成調查報告。

副處長陳素卿表示，因涉及水土保持及邊坡穩定工程，公司於6月核定「新山水庫開放區域邊坡及大武崙溪護岸整修委託設計及監造服務」採購案，計畫投入1000餘萬元進行擋土工程、景觀復原工程、排水設施及安全監測等項目，已完成相關前置作業，各項工程已完成招標，後續將依計畫積極趕辦，完工前會加派人力監測巡查，請民眾安心。

大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，居民仍相當擔心。圖／基隆市政府提供
大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，居民仍相當擔心。圖／基隆市政府提供
大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，居民仍相當擔心。圖／基隆市政府提供
大武崙溪棒球場計分台旁的河道擋土牆，因結構龜裂有土石崩落，雖已覆蓋防水帆布，居民仍相當擔心。圖／基隆市政府提供

謝國樑 新山水庫

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