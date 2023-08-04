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台東市養雞場擴建 居民喊臭反彈

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東市康樂里居民前往台東史前文化博物館、山西路等地張掛抗議布條，訴求「捍衛家園拒絕雞場」。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里居民前往台東史前文化博物館、山西路等地張掛抗議布條，訴求「捍衛家園拒絕雞場」。記者徐白櫻／攝影

台東市某畜牧場申請在康樂里擴建養雞場引發反彈，業者昨開里民說明會，強調申請合法，場區生產自動化，不會產生異味和汙染，但里民及民代仍反對；縣府表示審查符合規定才會核准。

該畜牧場業者3年前已在康樂興建養雞場，為增加產值欲再擴建，日前辦過首場說明會，昨再辦第2場，在地居民及民意代表都出席關心，並於會中表達不滿。

「聞異味3年了，怎麼受得了再擴建！」里民不滿說，業者之前開設養雞場後，就常聞到雞糞臭味，造成地方困擾，若再擴建，問題只會會愈來愈多。

劉姓業者說明，雞養雞場興建符合「台東縣新設置畜牧設施管理自治條例」規範，距非自有住宅周邊500公尺以外範圍，且採全密閉式，並由機器全自動化生產，不太會產生異味和汙染。

議員張國洲表示，蓋雞舍要生產雞蛋，雞糞到底要怎麼處理，業者講一整套，他都聽不太懂；議員林參天則認為，台東縣畜牧管理條例還有很多不符民眾期待規定，將在下個會期提出修訂。

農業處長許家豪說，牧場申辦使用執照時必須辦說明會，但縣府尚未接獲申請計畫書，符合規定才會核准。

台東 牧場 議員

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