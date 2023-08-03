花蓮中區西瓜災損、鳳梨遭竊 警方強化巡邏見警率
花蓮鳳林鎮西瓜上週因颱風外圍環流連日大雨影響，初估損失至少3成，鄰近瑞穗鄉鳳梨田也傳出遭竊，鳳林警分局啟動護瓜、護鳳梨巡邏勤務，保護農民辛苦栽種的心血。
鳳林地區二期西瓜種植面積約270公頃，上週受颱風杜蘇芮外圍環流影響，大雨造成部分瓜田淹水、葉片水傷及瓜裂等情形，獲農業部公告為天然災害現金救助地區。
鳳榮地區農會初估，整體產量減少3成，西瓜重量跟大小也縮水，農民趁天氣好轉，陸續搶救西瓜。
瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，鄉內鳳梨以富興社區種植80公頃為最大，約在6月中至7月底陸續採收，受颱風影響不大，但有農友透露，颱風前採收期間，有農友鳳梨遭竊，已報案偵辦中。
鳳林警分局今天指出，考量轄內西瓜及鳳梨陸續採收，規劃轄內鳳林鎮、瑞穗鄉共8個分駐（派出）所，執行護瓜、護鳳梨產期巡邏勤務。
鳳林警分局指出，以全天不定時聯巡、深夜區域巡邏等方式增加見警率，利用科技偵查器材蒐證，並與村里長合作，廣播宣導農作物防竊觀念。
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