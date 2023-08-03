快訊

獨／傳吳欣盈想選松信立委 被柯文哲以「難向徐巧芯交代」勸退

卡努颱風影響風力達11級！ 台東縣綠島鄉今晚6點後停班停課

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

花蓮中區西瓜災損、鳳梨遭竊 警方強化巡邏見警率

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮鳳林鎮西瓜上週因颱風外圍環流連日大雨影響，初估損失至少3成，鄰近瑞穗鄉鳳梨田也傳出遭竊，鳳林警分局啟動護瓜、護鳳梨巡邏勤務，保護農民辛苦栽種的心血。

鳳林地區二期西瓜種植面積約270公頃，上週受颱風杜蘇芮外圍環流影響，大雨造成部分瓜田淹水、葉片水傷及瓜裂等情形，獲農業部公告為天然災害現金救助地區。

鳳榮地區農會初估，整體產量減少3成，西瓜重量跟大小也縮水，農民趁天氣好轉，陸續搶救西瓜。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，鄉內鳳梨以富興社區種植80公頃為最大，約在6月中至7月底陸續採收，受颱風影響不大，但有農友透露，颱風前採收期間，有農友鳳梨遭竊，已報案偵辦中。

鳳林警分局今天指出，考量轄內西瓜及鳳梨陸續採收，規劃轄內鳳林鎮、瑞穗鄉共8個分駐（派出）所，執行護瓜、護鳳梨產期巡邏勤務。

鳳林警分局指出，以全天不定時聯巡、深夜區域巡邏等方式增加見警率，利用科技偵查器材蒐證，並與村里長合作，廣播宣導農作物防竊觀念。

鳳梨 西瓜 颱風

延伸閱讀

無懼盛產與大陸制約 雲林林內鳳梨賣高價全靠一技術

馮語婷連控郭鬼鬼、鳳梨否認追流量　拋陳沂2舉動反問：那不也是趕盡殺絕嗎？

新品種「迷你西瓜」讓你一手掌握 農民用禮盒銷售搶手

替刺青師好友出頭被罵翻 鳳梨不忍了：捍衛該有的權利

相關新聞

影／基隆防颱朱銘人間「紳士」包成木乃伊 有人稱讚、有人怕怕

中度颱風卡努移動速度緩慢，氣象局預估今天深夜到凌晨最接近台灣，基隆上午風雨不大，在國門廣場展出的朱銘人間系列作品「紳士」...

妻車禍早逝 江金賜獨力撫養5子女打造知名餐館

宜蘭冬山鄉今天表揚模範父親，其中高齡90歲的江金賜，早年家中務農，生活不富，小學畢業失學打工，婚後育有5個孩子，妻子卻因...

焚風飆破39度 台東逾9小時如烤箱冷飲店生意大賣

台東從清晨5時許出現焚風，下午1時20分氣溫更飆破攝氏39度，持續36度的熱風吹逾9小時，冷飲店生意大賣；台東氣象站研判...

花蓮農改場百年身世之謎解開 前身是日據移民指導所

農業部花蓮區農業改良場歷史悠久。花蓮農改場今天舉行「揭牌暨場慶開放日活動宣傳」記者會，場長杜麗華表示，去年發表吉野一號米...

卡努掃北 宜蘭最北臨海大里國小1.3億校舍工程緊急防災

中颱卡努朝向西北前進，宜蘭縣境之北首當其衝，最北沿海的大里國小校舍重建工程目前做了一半，擔心颱風影響工程引發危險，縣長林...

卡努環流、6級強陣風 台東鐵花新聚落攤位倒一片

受颱風卡努外圍環流影響，台東今早吹起強陣風，市區瞬間風力達到6級，觀光景點鐵花新聚落攤位棚架不敵強風被吹垮，攤位物品散落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦