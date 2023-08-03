快訊

獨／傳吳欣盈想選松信立委 被柯文哲以「難向徐巧芯交代」勸退

卡努颱風影響風力達11級！ 台東縣綠島鄉今晚6點後停班停課

成都世大運／蘇柏亞猛攻晉金牌戰 2連霸差最後1勝

妻車禍早逝 江金賜獨力撫養5子女打造知名餐館

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭中山休閒農業園區內的著名餐館「山中傳奇」，創辦人的父親江金賜原來有一段動人的人生經歷。圖／取自山中傳奇官網
宜蘭中山休閒農業園區內的著名餐館「山中傳奇」，創辦人的父親江金賜原來有一段動人的人生經歷。圖／取自山中傳奇官網

宜蘭冬山鄉今天表揚模範父親，其中高齡90歲的江金賜，早年家中務農，生活不富，小學畢業失學打工，婚後育有5個孩子，妻子卻因車禍去世，他努力將孩子們撫養長大，5人多從事餐飲業，開設著名的山中傳奇餐館；江退休後持續回饋地方，將代表冬山接受縣府表揚。

江金賜出生在冬山鄉中山村1個貧窮農家，家中種植水果，小學畢業後不得不放棄升學，在家幫忙，也四處打工貼補家用。28歲結婚，婚後分家雖繼承部分果園，也繼承了債務，和同樣出身農家的妻子更加努力工作，除了種水果，也要上山拔南瓜、採山藥。

江金賜與妻子都是任勞任怨的性格，育有2子3女，還要孝敬父母，卻幾乎沒有抱怨過生活，只是默默付出；命運弄人，婚後11年，妻子某次載運農貨，卻遇上嚴重車禍，撒手人寰，當時最大的孩子已經上國中，最小的還只是幼兒園，江金賜一肩扛起所有擔子。

江金賜的女兒回憶，爸爸當時幾乎是豁出性命賺錢養家，務農之餘也擔任貨車司機，同時還到處做工，近到羅東運動公園，遠至太平山，都有父親的足跡，甚至還會跑到花蓮採蘭花，回家時褲子都磨破了，手指也嚴重磨損，面對一切風雨，只是簡單的回以一句話：「吃虧就是占便宜」。

奉獻的精神彷彿刻在江金賜的生命中，年輕時就會買藥給生病的鄰人，即使自己也不富裕，仍想盡辦法幫助更窘迫的人；子女長大後，繼續務農，也心繫地方公益，擔任過鄰長、廟宇志工，完全不像年過80的長者，直到近幾年身體狀況不如以往，才過起了清閒的生活。

江金賜的兒女多從事餐飲業，開設了中山休閒農業區中知名的「山中傳奇」餐館，江的女兒說，小時候看爸爸忙碌，兄弟姊妹們也想盡可能幫忙，就負責做飯，長大後以此為業；江金賜這次獲選模範父親，也相當開心，「是對他數十年無私奉獻的肯定」。

江金賜（左二）今年90歲，妻子早市獨力撫養5子女，熱心地方公益，獲頒今年冬山鄉模範父親。圖／冬山鄉公所提供
江金賜（左二）今年90歲，妻子早市獨力撫養5子女，熱心地方公益，獲頒今年冬山鄉模範父親。圖／冬山鄉公所提供
江金賜（右）最常說的一句話是「吃虧就是占便宜」，無私奉獻是他的人生座右銘。圖／冬山鄉公所提供
江金賜（右）最常說的一句話是「吃虧就是占便宜」，無私奉獻是他的人生座右銘。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所今天不畏風雨，表揚24位模範父親。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所今天不畏風雨，表揚24位模範父親。圖／冬山鄉公所提供

爸爸 小學 餐飲業

延伸閱讀

強風狂襲宜蘭 交通桿折斷倒路中、樹斷砸車

卡努掃北 宜蘭最北臨海大里國小1.3億校舍工程緊急防災

宜蘭上午無風雨 生鮮超市湧入採買人潮 銷售成長2~3成

宜蘭颱風假上午無雨無災情 林姿妙：沒輕忽本錢

相關新聞

影／基隆防颱朱銘人間「紳士」包成木乃伊 有人稱讚、有人怕怕

中度颱風卡努移動速度緩慢，氣象局預估今天深夜到凌晨最接近台灣，基隆上午風雨不大，在國門廣場展出的朱銘人間系列作品「紳士」...

妻車禍早逝 江金賜獨力撫養5子女打造知名餐館

宜蘭冬山鄉今天表揚模範父親，其中高齡90歲的江金賜，早年家中務農，生活不富，小學畢業失學打工，婚後育有5個孩子，妻子卻因...

焚風飆破39度 台東逾9小時如烤箱冷飲店生意大賣

台東從清晨5時許出現焚風，下午1時20分氣溫更飆破攝氏39度，持續36度的熱風吹逾9小時，冷飲店生意大賣；台東氣象站研判...

花蓮農改場百年身世之謎解開 前身是日據移民指導所

農業部花蓮區農業改良場歷史悠久。花蓮農改場今天舉行「揭牌暨場慶開放日活動宣傳」記者會，場長杜麗華表示，去年發表吉野一號米...

卡努掃北 宜蘭最北臨海大里國小1.3億校舍工程緊急防災

中颱卡努朝向西北前進，宜蘭縣境之北首當其衝，最北沿海的大里國小校舍重建工程目前做了一半，擔心颱風影響工程引發危險，縣長林...

卡努環流、6級強陣風 台東鐵花新聚落攤位倒一片

受颱風卡努外圍環流影響，台東今早吹起強陣風，市區瞬間風力達到6級，觀光景點鐵花新聚落攤位棚架不敵強風被吹垮，攤位物品散落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦