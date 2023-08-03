妻車禍早逝 江金賜獨力撫養5子女打造知名餐館

宜蘭冬山鄉今天表揚模範父親，其中高齡90歲的江金賜，早年家中務農，生活不富，小學畢業失學打工，婚後育有5個孩子，妻子卻因車禍去世，他努力將孩子們撫養長大，5人多從事餐飲業，開設著名的山中傳奇餐館；江退休後持續回饋地方，將代表冬山接受縣府表揚。

江金賜出生在冬山鄉中山村1個貧窮農家，家中種植水果，小學畢業後不得不放棄升學，在家幫忙，也四處打工貼補家用。28歲結婚，婚後分家雖繼承部分果園，也繼承了債務，和同樣出身農家的妻子更加努力工作，除了種水果，也要上山拔南瓜、採山藥。

江金賜與妻子都是任勞任怨的性格，育有2子3女，還要孝敬父母，卻幾乎沒有抱怨過生活，只是默默付出；命運弄人，婚後11年，妻子某次載運農貨，卻遇上嚴重車禍，撒手人寰，當時最大的孩子已經上國中，最小的還只是幼兒園，江金賜一肩扛起所有擔子。

江金賜的女兒回憶，爸爸當時幾乎是豁出性命賺錢養家，務農之餘也擔任貨車司機，同時還到處做工，近到羅東運動公園，遠至太平山，都有父親的足跡，甚至還會跑到花蓮採蘭花，回家時褲子都磨破了，手指也嚴重磨損，面對一切風雨，只是簡單的回以一句話：「吃虧就是占便宜」。

奉獻的精神彷彿刻在江金賜的生命中，年輕時就會買藥給生病的鄰人，即使自己也不富裕，仍想盡辦法幫助更窘迫的人；子女長大後，繼續務農，也心繫地方公益，擔任過鄰長、廟宇志工，完全不像年過80的長者，直到近幾年身體狀況不如以往，才過起了清閒的生活。