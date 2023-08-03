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颱風攪局 基隆市今停班停課 垃圾也停收

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局宣布，考量清潔人員收運跟民眾交運安全，今天暫停垃圾收運1天。聯合報系資料照片
基隆市環保局宣布，考量清潔人員收運跟民眾交運安全，今天暫停垃圾收運1天。聯合報系資料照片

中度颱風卡努經過台灣北部海面，基隆市今天停止上班、上課。環保局表示，考量清潔人員收運跟民眾交運安全，今天暫停垃圾收運。消防局統計颱風災損，目前僅造成基隆數件招牌掉落、路樹傾倒，沒有傳出重大災情。

環保局表示，中央氣象局已發布海陸颱風警報，基隆北海岸、東北角今天有10到11級強陣風，基隆市平均雨量100到190毫米，沿海浪高將達6公尺以上。北北基環保局討論後，取得今天暫停垃圾收運1天的共識。

基隆市長謝國樑聽取環保局報告後，裁示今天停收垃圾、資源回收物及廚餘，並提醒相關局處在災情發生後應即刻處理，適時提升處理量能。

環保局長馬仲豪呼籲民眾在颱風來襲期間，盡可能在家不外出，垃圾包待颱風過後再依規定交運，避免因強風豪雨衍生環境衛生問題，共同維護市容整潔。垃圾清運相關問題可電詢1999熱線，或上基隆市清運車便民查詢網（https://www.bstruck.hinet.net/KL/Default.aspx）查詢。

襲台，中央氣象局已發布海陸警報，今（3）日基隆北海岸、東北角有10至11級強陣風，平地雨量估以基隆市100至190毫米全台最多，尤其基隆北海岸及宜蘭沿海易有6米以上浪高。

基隆市環保局考量清潔人員跟市民安全，與台北市、新北市環保局討論後建議今（3）日暫停垃圾收運1天。基隆市長謝國樑聽取報告後裁示比照辦理，並提醒相關局處在災情發生後處應即刻處理，也要適時提升處理量能。

環保局宣布今（3）日全基隆市七區垃圾、資源回收物及廚餘收運停止1天。

環保局長馬仲豪呼籲，颱風期間，應盡可能在家不外出，垃圾包待颱風過後再依規定排出，避免因強風豪雨衍生環境衛生問題，以共同維護基隆市市容整潔。

環保局已通知各區公所並告知里長及里民，以協助市民周知。如市民朋友有相關問題，請多加利用市府1999熱線以及基隆市清運車便民查詢網https://www.bstruck.hinet.net/KL/Default.aspx。

基隆市環保局宣布，考量清潔人員收運跟民眾交運安全，今天暫停垃圾收運1天。聯合報系資料照片
基隆市環保局宣布，考量清潔人員收運跟民眾交運安全，今天暫停垃圾收運1天。聯合報系資料照片

颱風

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