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花蓮農改場百年身世之謎解開 前身是日據移民指導所

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮農改場去年與學者合作，找出吉野一號米來源與釀酒，沒想到進一步發現農改場的113年歷史。記者王思慧／攝影
花蓮農改場去年與學者合作，找出吉野一號米來源與釀酒，沒想到進一步發現農改場的113年歷史。記者王思慧／攝影

農業部花蓮區農業改良場歷史悠久。花蓮農改場今天舉行「揭牌暨場慶開放日活動宣傳」記者會，場長杜麗華表示，去年發表吉野一號米新書，發現日據時期1928年就有農業單位在做保種的工作，比1939年還早了11年，繼續深入查找資料後，驚訝發現1910年才是農改場的起源，等於多了29歲，今年已是113年的場慶。

農改場秘書宣大平指出，經過地政事務所查詢證實，日據時期1928年花蓮第一次獻穀田位置，就是如今場區水稻育種與栽培試驗田，原來當時遇上天皇繼位，對於該田有詳細的資料紀錄，再從史料記載中的花蓮港廳農場回推到移民指導所農場，進一步查找以前的資料與回憶錄，這才得知有113的歷史。

其中最困難的地方，宣大平說，日據時代資料留存不多，好不容易找到移民所就是在做農業改良的工作，同仁還到國家圖書館、歷史博物館等資料庫找資料，包括當時的場長、成立的公文等，也與學者合作，找出日據時代的地圖，「大家就像超級小組，慢慢把拼圖拼出來」。

農改場表示，5日周六活動有農改場的揭牌活動、場史溯源說明，以及最新的創新農業科技亮點，像是無人機播種、文旦挑選分離機、淨零排放工作等，還有原民作物保種廚房開幕、文旦手搖飲競賽、農科體驗等，同時邀請20位青農展售農產品，更推出買千送福袋、參觀蓋章集點送冰棒的優惠活動，歡迎民眾參與。

花蓮農改場秘書宣大平表示，經過查找歷史資料，發現農改場最早可溯源至1910年，至今有113年歷史。記者王思慧／攝影
花蓮農改場秘書宣大平表示，經過查找歷史資料，發現農改場最早可溯源至1910年，至今有113年歷史。記者王思慧／攝影
花蓮農改場將於8月5日舉行場慶開放日活動，將展示無人機播種等農業科技亮點。記者王思慧／攝影
花蓮農改場將於8月5日舉行場慶開放日活動，將展示無人機播種等農業科技亮點。記者王思慧／攝影

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