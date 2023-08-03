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影／基隆防颱朱銘人間「紳士」包成木乃伊 有人稱讚、有人怕怕
中度颱風卡努移動速度緩慢，氣象局預估今天深夜到凌晨最接近台灣，基隆上午風雨不大，在國門廣場展出的朱銘人間系列作品「紳士」雕塑，繼昨天用纜索固定外，今天再加強，再以不透氣膠膜「包緊緊」，民眾看了有人說像木乃伊，也有人說這樣才安全，反引民眾圍觀和議論。
去6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，經市府努力爭取10月重回國門廣展出1年。11個「紳士」帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，每天吸引很多民眾拍照。
「紳士」們昨天全部都被綁得緊緊的，用帆布繩索以勾子固定在地面，避免被強風吹走大師的珍貴作品，還標示「作品防颱中」。今天上午更以不透氣膠膜將其「包緊緊」，宛如木乃伊般，民眾經過時都忍不住停下來看，趕緊拍照了解什麼情況。
基隆市政府請人做防颱措施，工作人員說，由於風雨難料，因此先停止展出的模式，將作品全部包覆封起來，颱風過後再拆封展出，避免受損及保持作品完整性。
一名路過小姐說，「怪怪的，包得很像木乃伊，乍看還嚇一跳。」不過，也有民眾表示，這樣防颱才好，很標準也用心。
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