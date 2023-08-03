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卡努掃北 宜蘭最北臨海大里國小1.3億校舍工程緊急防災

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭最北沿海的大里國小校舍重建工程做了一半，縣長林姿妙聽取防颱說明，叮嚀加強高空防墜、清除施工雜物、機具材料都要固定好。圖／縣府提供
宜蘭最北沿海的大里國小校舍重建工程做了一半，縣長林姿妙聽取防颱說明，叮嚀加強高空防墜、清除施工雜物、機具材料都要固定好。圖／縣府提供

中颱卡努朝向西北前進，宜蘭縣境之北首當其衝，最北沿海的大里國小校舍重建工程目前做了一半，擔心颱風影響工程引發危險，縣長林姿妙與頭城鎮長蔡文益今天前往工地，要求加強高空防墜、清除施工雜物、保持排水暢通、工區大門及機具材料也都要固定好，確保工地安全。

頭城鎮大里國小校舍拆除重建工程去年8月啟動，目前進度約46.45%，該重建工程總經費由教育部國教署核定1億2千餘萬元，為改善教師住宿狀況，國教署今年2月增加核定教師宿舍工程經費968萬元，預計明年3月完工。

颱風逼近宜蘭，縣政府擔心好不容易爭取到的改建工程受損，校方昨天提前實施防災整備，縣長林姿妙今天上午與頭城鎮長蔡文益等人到工地了解防颱狀況。林姿妙說，大里國小重建工程位於頭城臨海，氣象局預報該地區可能發生強陣風，為了防範突如其來災情，已要求學校提前實施防範措施，力求將颱風間工地可能出現的損壞降到最低。

教育處表示，新校舍地下1層、地上3層建築，相當於18間教室規模，外觀上模仿大里梯田景象，以自然大地色系作為主要牆面配色，因應抵抗東北季風、強降雨的排水及抗風壓靜音等氣候，都要有特別的建築規劃及抗災能力設計。

中颱卡努撲向西北，宜蘭最北沿海的大里國小校舍重建工程做了一半，縣長林姿妙與頭城鎮長蔡文益（右二）前往工地要求加強防颱，工區大門及機具材料都要固定好。圖／縣府提供
中颱卡努撲向西北，宜蘭最北沿海的大里國小校舍重建工程做了一半，縣長林姿妙與頭城鎮長蔡文益（右二）前往工地要求加強防颱，工區大門及機具材料都要固定好。圖／縣府提供
中颱卡努撲向西北，宜蘭最北沿海的大里國小校舍重建工程做了一半，縣長林姿妙與頭城鎮長蔡文益前往工地要求加強防颱，工區大門及機具材料都要固定好。圖／縣府提供
中颱卡努撲向西北，宜蘭最北沿海的大里國小校舍重建工程做了一半，縣長林姿妙與頭城鎮長蔡文益前往工地要求加強防颱，工區大門及機具材料都要固定好。圖／縣府提供

林姿妙 颱風

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