卡努環流、6級強陣風 台東鐵花新聚落攤位倒一片

受颱風卡努外圍環流影響，台東今早吹起強陣風，市區瞬間風力達到6級，觀光景點鐵花新聚落攤位棚架不敵強風被吹垮，攤位物品散落一地，損失逾10萬元。

「風太強了！來不及防備。」攤位業者說，早上突然颳起強風，讓他們措手不及，到現場就看到整排棚架就被吹倒了，好在都沒營業，不然被吹的東西更多，損失更慘。

台東市區今早6點多開始颳起強風，氣象站監測最大陣風達到6級，部分地區風力也有8到9級，街道樹木被吹得東倒西歪，住家窗門也砰砰作響，宛如颱風直撲侵襲。

鐵花新聚落內10幾個攤位棚架，也禁不起強風，整排被吹倒，攤位物品、輕鋼架散落一地，不少業者得知消息後，到現場清理善後，所幸沒有造成人員受傷。