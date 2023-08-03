影／比杜蘇芮颱風強！台東吹焚風一早36.3度 景點鳥巢被吹垮

颱風卡努逐漸逼近台灣北部，中央氣象局昨發布陸上颱風警報，台東地區今早吹起焚風及颳起強陣風，溫度飆破36度高溫，市區屋外物品被吹的東倒西歪，路樹還被吹倒阻礙交通，知名景點國際地標鳥巢還被吹垮，縣府緊急封閉。

台東氣象站主任黃嘉美說，最高溫出現在早上6點32分市區測得36.3度高溫，主要受卡努颱風影響，由於颱風位置在台灣北方，風勢逆時針進來，台東地區吹偏西風及西南風，加上過山沉降效應，就會有焚風現象，瞬間陣風也非常強勁。

隨著卡努逐漸逼近台灣北部，台東今天早上開始出現焚風，溫度一路從涼爽的27度飆升，最高溫出現在市區的36.3度，民眾明顯感受到空氣中的熱度。騎車外出都受不了，有人乾脆把冷氣打開躲在屋內，也有人.灑水降溫。