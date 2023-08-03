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影／比杜蘇芮颱風強！台東吹焚風一早36.3度 景點鳥巢被吹垮

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
颱風卡努逐漸逼近台灣北部，台東地區今早吹起焚風及颳起強陣風，海濱公園景點國際地標鳥巢，也因長久日曬雨淋，屋頂竹子編織結構受損，被強風吹垮下來。記者尤聰光／攝影
颱風卡努逐漸逼近台灣北部，台東地區今早吹起焚風及颳起強陣風，海濱公園景點國際地標鳥巢，也因長久日曬雨淋，屋頂竹子編織結構受損，被強風吹垮下來。記者尤聰光／攝影

颱風卡努逐漸逼近台灣北部，中央氣象局昨發布陸上颱風警報，台東地區今早吹起焚風及颳起強陣風，溫度飆破36度高溫，市區屋外物品被吹的東倒西歪，路樹還被吹倒阻礙交通，知名景點國際地標鳥巢還被吹垮，縣府緊急封閉。

台東氣象站主任黃嘉美說，最高溫出現在早上6點32分市區測得36.3度高溫，主要受卡努颱風影響，由於颱風位置在台灣北方，風勢逆時針進來，台東地區吹偏西風及西南風，加上過山沉降效應，就會有焚風現象，瞬間陣風也非常強勁。

隨著卡努逐漸逼近台灣北部，台東今天早上開始出現焚風，溫度一路從涼爽的27度飆升，最高溫出現在市區的36.3度，民眾明顯感受到空氣中的熱度。騎車外出都受不了，有人乾脆把冷氣打開躲在屋內，也有人.灑水降溫。

除了焚風，風勢也非常強勁，瞬間陣風達到7級，蘭嶼還出現11級，馬亨亨大道上有鳳凰樹禁不起強風吹襲應聲倒下，橫躺在馬路中央，阻礙交通。海濱公園景點國際地標鳥巢，也因長久日曬雨淋，屋頂竹子編織結構受損，被強風吹垮下來。

台東市馬亨亨大道上有鳳凰樹禁不起強風吹襲應聲倒下，橫躺在馬路中央，阻礙交通。記者尤聰光／攝影
台東市馬亨亨大道上有鳳凰樹禁不起強風吹襲應聲倒下，橫躺在馬路中央，阻礙交通。記者尤聰光／攝影

卡努颱風

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