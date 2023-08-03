颱風外圍環流沉降 台東清晨6時許吹36.3度焚風
受颱風卡努外圍環流沉降影響，台東市區清晨5時許開始吹焚風，清晨6時32分溫度飆高至攝氏36.3度，民眾走出門才知道屋外已熱翻天，焚風持續逾3小時。
「一出門就流汗了。」早上台東縣政府騎機車上班的員工說，不僅高溫，還吹著強風，熱的受不了。郭姓民眾說：「台東應該考慮放焚風假。」荖葉農和釋迦農一早就直奔田裡，幫作物灑水降溫。
中央氣象局台東氣象站人員接受中央社記者電話訪問表示，台東市區清晨5時許戶外溫度已超過34度，開始往上升，清晨6時32分飆高到36.3度，整個台東地區氣溫都維持在36度上下，最大陣風還出現8級。
台東氣象站主任黃嘉美表示，台東市區因受到颱風外圍環流沉降影響，在西部下了很多雨，過山（中央山脈）雨水沒了出現沉降風。
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