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台東輔導鳳梨釋迦銷陸 開班爆棚

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣府與台東大學合作開辦5場「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，昨天第一場次人數爆滿。記者徐白櫻／攝影
台東縣府與台東大學合作開辦5場「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，昨天第一場次人數爆滿。記者徐白櫻／攝影

因應年底鳳梨釋迦恢復輸陸，台東縣府開辦5場「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，昨第1場次人數爆滿，縣長饒慶鈴表示，3家包裝示範點獲陸方初步同意，盼全縣43家包裝廠業者落實品管，複製實驗示範點成功模式，8月完成包裝廠人員培訓課程，9月完成註冊，提高供貨量能。

台灣釋迦2021年9月中斷輸陸，預計今年12月重啟市場，陸方初步核准3家示範包裝廠及25處果園，為讓更多包裝廠業者符合品管規範，縣府與台東大學合作辦理5場認證課程，輔導縣內包裝廠申請註冊。首場吸引110名包裝廠品保員與清潔員參加。

台東大學校長曾耀銘表示，農民若按規範操作，有害生物清除率逾99％，可符合陸方品質標準，若能通過世界前幾大市場的品質要求，不僅可銷售大陸，也有機會開拓更多海外通路。

農業處長許家豪指出，日前公布3家包裝廠算試驗性質，合作果園面積僅十餘公頃，全台東鳳梨釋迦面積近3000公頃，可合作果農不止於此；除3家已註冊包裝廠，縣府也輔導其餘包裝廠加入，農民務必先取得生產履歷，只要跟登錄受訓包裝廠業者合作即可，不必侷限3家示範廠。

鳳梨釋迦 台東 農民

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