慈濟祖宮搬貨櫃神明擋拆大違建 宜縣府怒斥:挑戰公權力

遭多次勒令停工、屢勸不拆的宜蘭「慈濟祖宮」大違建，廟方得知縣政府明天進場強制拆除，竟於今天搬來五、六個貨櫃堵住拆除車輛進入通道，同時把位於小廟的神明，搬進違建新廟「坐鎮」，企圖阻撓拆除。縣政府得知後怒批，廟方公然挑戰公權力，視法律為無物。

宜蘭縣政府第一次強制拆除宮廟，又是佔地1750坪的大廟，引起各界關注，但由於「卡努」颱風逼近，宜蘭明天停止上班上課，拆除行動也跟著延期，待颱風警報解除後擇期拆除。

冬山鄉「慈濟祖宮」建於民國50年左右，供奉保生大帝，地方上頗負盛名，早年因冬山河整治拆除，廟方在原址附近蓋了間小廟，鐵皮屋空間局限且漏水，經「神明找地」指示在小廟旁另蓋新廟，從109年起建至今斥資2億餘元，尚未完工。

1750坪大廟相當醒目，但位於特定農業區農牧用地，無法辦理用地變更及取得建照，未料竟偽造建照、設計人及監造人，假冒施工告示牌掛在工區鐵皮圍籬，109年7月被冬山鄉公所發現提報縣府送辦，法院依偽造文書判處2個月徒刑，得易科罰金。

這棟大違建也違反區域計畫法和建築法，遭人檢舉。經縣府農業處認定農地未做農用，移請地政處依違反區域計畫法，裁罰兩次各30萬元；另外違反建築法部分，經冬山鄉公所查報，縣府依違反建築法開出違建拆除處分書，應予拆除。

違建大廟持續施工，經冬山鄉公所勒令停工4次不從、縣政府依建築法函送法辦2次，案經宜蘭地方法院判違建人有期徒刑3個月，緩刑3年。

縣府建設處強調，多次公告要求停工及拆除，違建人也承諾1月27日前自行拆除，結果非但未拆還繼續施工，縣府決定派出拆除大隊展開強制拆除，並通知警力到場維持秩序。

廟方得知縣府明天要強拆，竟在今天搬來數個大貨櫃堵在拆除車輛機具進入通道，而原本新廟尚未完工亦無神明，廟方竟也緊急搬入神明「坐鎮」，看看縣政府人員敢不敢拆。此舉讓縣政府建設處忍不住怒批，廟方公然挑戰公權力，視法律為無物。