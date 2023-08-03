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近2000坪大宮廟違建 宜縣府將強拆

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭冬山鄉「慈濟祖宮」近2千坪違建，縣府將展開強制拆除行動，這是縣內第一次拆除大宮廟違建，引起各界關注。圖／縣府提供
宜蘭冬山鄉「慈濟祖宮」近2千坪違建，縣府將展開強制拆除行動，這是縣內第一次拆除大宮廟違建，引起各界關注。圖／縣府提供

宜蘭冬山鄉「慈濟祖宮」早年因冬山河整治拓寬拆除，另在附近蓋小廟，廟方稱經神明指示，民國109年在小廟旁耗資近2億元蓋新廟，由於用地不符，近2000坪樓地板面積全屬違建，鄉公所通報勒令停工、縣府要求拆除，其間兩度被送法院強制執行，廟方仍拒絕拆除，縣府將展開強拆行動。

通常廟方在接獲政府勒令停工及拆除通知時，一般都會配合、主動拆除。此案從109年被鄉公所查報違建勒令停工，至今數年來都沒有主動拆除，縣府走完所有法律程序後決定強制拆除。建設處表示，這是第一次拆除宮廟，且是規模頗大宮廟。

「慈濟祖宮」當地頗負盛名，宮廟主事者經商有成、回饋地方，近年來常舉辦慈善公益，但因宮廟蓋在特定農業區農牧用地，不符合特定目的事業用地，即使陳情多次也無法變更為合法用地，繼續興建。

建設處第一次函送法院強制執行時判緩起訴，地政處依違反區域計畫法開罰60萬元，並且第二次再送法院，判緩刑3年、有期徒刑6個月，得易科罰金，即便兩度送法院，廟方卻毫無動靜。

據了解，新宮廟3層樓建築，樓地板面積約5772平方公尺、近2000坪，此案引起檢調關切，縣政府已經通知會同警方及拆除大隊，原訂今天強拆，但因颱風天宜蘭停止上班上課，為考量人員機具安全，強制拆除作業將暫緩執行。

廟方表示，慈濟祖宮早年冬山河整治拓寬遭到拆廟，當時縣府未妥善安置，經由神明指示找地點蓋新廟，如今政府不給予輔導，宗教屬公益慈善事業，全台宮廟違建多，期盼給予改善機會。

違建 慈濟 強制執行

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