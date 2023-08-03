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宜花東自行車補給站 台鐵4站啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台鐵新建「宜花東自行車補給站」，提供遊客租電動輔助自行車、電動機車及簡易維修車輛、水源補給與淋浴設備等，遊客一下火車就能把行李交由服務人員送到飯店，輕鬆租車漫遊。花蓮補給站昨啟用、禮賓候車室正式開放，租車24小時最低150元起，租借單車及電輔車8月底前85折優惠。

台鐵昨在花蓮車站辦啟用記者會，台鐵局長杜微、花蓮縣長徐榛蔚、雄獅旅遊董事長王文傑、雄獅旅遊董事總經理黃信川，以及許多觀光業者出席。昨啟用4站，包括新城、花蓮、玉里與台東站，半個月後會有冬山、鳳林、光復、瑞穗、池上、鹿野、頭城等站，預計今年底完工。

黃信川表示，自行車補給站將提供單車與機車租賃、行李託運直送飯店、旅遊諮詢等全方位服務，旅客搭火車到花蓮，可把行李交由服務人員送到飯店，「一下火車就是旅行的開始」，單車小旅行可輕鬆享受慢遊樂趣。未來規畫推出電子票券化，外國人搭火車、騎單車都能使用，將旅遊做出精緻化、深度化與差異化。

「宜花東自行車補給站」以一站式模式提供民眾遊程，設計多條花東鐵馬遊程，走訪鐵花村、砂卡礑步道口、燕子口、七星潭等地，電輔車、安全帽及領騎導覽等，4人即可成團、半日遊800元起。

花蓮 單車 自行車

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