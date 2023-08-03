五岔路動線複雜 基隆德安、復興路口撞況多 將強化改善

基隆市中山區德安、復興路口，因有大型社區完工，形成五岔路交通動線複雜，有5個時相，交通事故頻傳，前晚發生一起女騎士命喪輪下事故，引發地方議論。議員認為路口轉彎應有更清楚標誌及指示，交通處允諾，會透過會勘檢視如何強化交通設施。

此路口鄰近國道三德安路交流道，一向車流多，大型社區林立，近來又有大型建案完工，增加數百住戶，社區新闢的道路入口，讓原本的道路變成五岔路，交通動線更為複雜。

警方調查，廖姓7旬老翁前晚開車行經基隆德安路、復興路口，撞上停在路口等紅燈的吳姓女騎士，拖行約50公尺，直到撞上人行道電信箱才停止，吳女送醫不治。廖男供稱車子失控暴衝，警方昨報請檢方相驗釐清。

市議員施偉政有到場關心，他說，該路口相當複雜，有5個時向，加上有新型社區進駐，複雜程度更加劇，車禍頻傳，是高風險路口。

施偉政促市府提改善作為，建議從德安路轉復興路或復興路轉德安路，應做更清楚標誌及指示，才能提升行車環境，避免悲劇。

交通處長王圳宏說，此路口較複雜，今年2月市長謝國樑曾會勘，改變該路口臨時時相，調整為24小時全時段三時相管制。5月也在該路口加畫綠斑馬行穿線，強化用路人交通安全，後續警察局將邀集相關單位進行A1事故會勘，釐清權責，如需強化交通設施，會盡速精進改善。