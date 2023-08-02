快訊

不只北基宜！中颱卡努陸警再納台北市 最快「這時」本島脫離暴風圈

整理包／停班停課也停診？北部各大醫院8/3門診看診情形一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆明停班停課部分路段紅黃線可停車 公車減班或停駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明停班停課部分路段紅黃線可停車，路邊免收費停車。記者游明煌／攝影
基隆明停班停課部分路段紅黃線可停車，路邊免收費停車。記者游明煌／攝影

因應卡努颱風來襲，基隆市政府宣布明天停班停課，市府交通處今晚表示，開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費；市公車處也指出，公車將減班發車或停駛，請民眾注意。

市府交通處表示，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，自今晚8時起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

交通處呼籲民眾，於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。

但法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主。車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，基隆市政府交通處將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。

市公車處指出，公車於3日早上零時起，因停班停課致減班發車或停駛，除101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605路線減班行駛，其餘路線均停止行駛，遇風雨影響班車安全行駛時，將另公告全面停駛敬請見諒，有關班次行駛時間，詳如公車處網站：https://www.klcba.gov.tw/

公車 停班停課 基隆 卡努颱風

延伸閱讀

宜蘭位於卡努颱風暴風圈 縣府宣布明天停班停課

颱風卡努進逼 北市宣布明天停班停課

未達停班停課標準 新竹縣明天正常上班上課

卡努颱風逼近！風雨強度達標 新北宣布明天停班停課

相關新聞

基隆明停班停課部分路段紅黃線可停車 公車減班或停駛

因應卡努颱風來襲，基隆市政府宣布明天停班停課，市府交通處今晚表示，開放部分路段紅黃線停車及暫停路邊停車收費；市公車處也指...

台東知本溫泉飯店欠稅法拍 五間套房皆同一人購入

台東知本地區的「逸軒溫泉天廈大樓」江姓負責人欠稅500多萬，35間溫泉套房遭法拍，其中7間溫泉套房進入第三拍，價格為二拍...

宜蘭國際童玩節明天休園 蘇澳冷泉公園也將關閉

卡努颱風襲來，中央氣象局下午5時半發布陸上警報，宜蘭縣處於風暴影響範圍，宜縣文化局宣布位於冬山河親水公園的國際童玩藝術節...

基隆34處土石流潛勢溪保全戶撤離準備 基隆嶼等封閉2天

卡努颱風逼進北台灣，基隆市長謝國樑在防災會報表示，已將沿海岸際港口區域19處公告劃定警戒區域，通知目前34處土石流潛勢溪...

不讓大地震悲劇重演 花蓮特搜遠赴新加坡、瑞士取經

花蓮近年發生地震大樓倒塌，加上蘇花改縣內有許多長隧道，威脅民眾生命財產安全，救災量能需要與時俱進。花蓮縣消防局特搜大隊持...

宜蘭頭城鎮立游泳池風波暫告落幕 8月8日起恢復實名制開放

宜蘭頭城鎮立游泳池關閉3年後對外開放，鎮民開心，卻有人質疑救生員不足等問題，公所團隊自認為努力遭不實指控，為免捲入風波，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦