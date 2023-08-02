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台東知本溫泉飯店欠稅法拍 五間套房皆同一人購入
台東知本地區的「逸軒溫泉天廈大樓」江姓負責人欠稅500多萬，35間溫泉套房遭法拍，其中7間溫泉套房進入第三拍，價格為二拍底價再打八折。經行政執行署花蓮分署拍賣後五間成交，皆同一人以103萬及107萬元得標，另外價格較高的兩間套房流標。
逸軒温泉飯店滯欠房屋稅及地價稅多年，花蓮分署啟動拍賣程序，6月份起連續2次拍賣，成功拍出28間，尚餘7間是建物面積或土地持分較大建物，經2次減價目前拍賣底價，標號為甲至戊等5間，底價新台幣99萬9200元，標號己、庚則為255萬8520元。
昨日聯合拍賣會上，7間溫泉套房最受注目，其中5間吸引9人次競標，但單價較貴的己、庚無人投標。開標過後，甲案103萬32877元、乙案103萬32877元、丙案107萬76877元、丁案107萬76877元、戊案107萬76877元，皆為同一人得標。
台東市陳姓市民說，知本距離市區近，法拍房價相當誘人，入手後去度假泡湯十分方便，招待外地親友也不錯，原本有意進場，但擔心套房恐積欠多年管理費，思考後沒有進場。
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