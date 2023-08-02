宜蘭頭城鎮立游泳池風波暫告落幕 8月8日起恢復實名制開放

宜蘭頭城鎮立游泳池關閉3年後對外開放，鎮民開心，卻有人質疑救生員不足等問題，公所團隊自認為努力遭不實指控，為免捲入風波，上月21日宣布無限期休園，鎮民失望。鎮民代表會等地方人士今天到公所陳情，力挺公所支持開放泳池，鎮公所尊重民意決定8月8日重新恢復開放。

頭城鎮立游泳池風波暫告落幕，但為了小孩子進場遊玩的安全，鎮公所重新開放游泳後採取「實名制」管理，現場也會有輪值人員及救生員，歡迎民眾開心、安心游泳玩水。

頭城鎮立游泳池2021年因為疫情影響，公所與委外廠商無法達成共識，經整建後煥然一新，7月1日免費對外開放，卻有民眾質疑游泳池救生員人數不足，要求入池前須簽切結書，不奔跑嬉鬧、注意人身安全，不能有危及他人行為，若於園區內導致意外傷害，願自行負責。

根據教育部游泳池管理規範，泳池面積介於750平方公尺到1250平方公尺者，須配置3名救生員，縣政府教育處在事當天下午前往游泳池稽查，確實有3名救生員且都持有合格證照。

鎮長蔡文益表示，切結書是希望約束民眾自律、用健康的方式游泳，用意良善，何況不簽也能入池，救生員共5人輪班，1人正職、4人兼職，他感嘆，公所努力把因疫情關閉的游泳池重新開張，還免費辦證、開放鎮民入場，多數民眾都支持，卻遭受特定人士的不實批評。