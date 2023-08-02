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宜蘭頭城鎮立游泳池風波暫告落幕 8月8日起恢復實名制開放
宜蘭頭城鎮立游泳池關閉3年後對外開放，鎮民開心，卻有人質疑救生員不足等問題，公所團隊自認為努力遭不實指控，為免捲入風波，上月21日宣布無限期休園，鎮民失望。鎮民代表會等地方人士今天到公所陳情，力挺公所支持開放泳池，鎮公所尊重民意決定8月8日重新恢復開放。
頭城鎮立游泳池風波暫告落幕，但為了小孩子進場遊玩的安全，鎮公所重新開放游泳後採取「實名制」管理，現場也會有輪值人員及救生員，歡迎民眾開心、安心游泳玩水。
頭城鎮立游泳池2021年因為疫情影響，公所與委外廠商無法達成共識，經整建後煥然一新，7月1日免費對外開放，卻有民眾質疑游泳池救生員人數不足，要求入池前須簽切結書，不奔跑嬉鬧、注意人身安全，不能有危及他人行為，若於園區內導致意外傷害，願自行負責。
根據教育部游泳池管理規範，泳池面積介於750平方公尺到1250平方公尺者，須配置3名救生員，縣政府教育處在事當天下午前往游泳池稽查，確實有3名救生員且都持有合格證照。
鎮長蔡文益表示，切結書是希望約束民眾自律、用健康的方式游泳，用意良善，何況不簽也能入池，救生員共5人輪班，1人正職、4人兼職，他感嘆，公所努力把因疫情關閉的游泳池重新開張，還免費辦證、開放鎮民入場，多數民眾都支持，卻遭受特定人士的不實批評。
頭城鎮民代表會及里長聯誼會等地方人士今天前往頭城鎮公所遞交陳情書，全力支持開放游泳池，蔡文益表示，8月8日重新對外開放，希望大家共同珍惜這座泳池，使其發揮最大寓教於樂的效果，未來若委外經營，鎮公所也樂觀其成。
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