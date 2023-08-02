台東鳳梨釋迦年底輸陸 包裝廠須在9月完成註冊

為因應年底鳳梨釋迦恢復輸陸，台東縣府開辦5場「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，今天第一場次人數爆滿。縣長饒慶鈴表示，3家包裝示範點獲陸方初步同意，盼全縣43家包裝廠業者落實品質管理，複製實驗示範點成功模式，8月完成包裝廠人員培訓課程，9月完成註冊，提高供貨量能。

台灣釋迦2021年9月中斷輸陸，預計今年12月重啟市場，陸方初步核准3家示範包裝廠及25處果園。為讓更多包裝廠業者符合品管規範，縣府與台東大學合作辦理5場認證課程，輔導縣內包裝廠申請註冊。

今天首場輔導課程吸引110名包裝廠品保人員與清潔人員參加，會後透過書面提問。台東大學校長曾耀銘表示，農民若按規範操作，有害生物清除率逾99％，可符合陸方品質標準，若能通過世界前幾大市場的品質要求，將開拓更多海外通路。

農業處長許家豪指出，日前公布的3家包裝廠算試驗性質，合作果園面積僅十餘公頃，全台東鳳梨釋迦面積近3千公頃，可合作果農不止於此，受理3家包裝廠重新註冊；縣府另輔導其餘包裝廠加入，農民務必先取得生產履歷，只要跟登錄受訓的包裝廠業者合作即可，不必侷限3家示範廠。

「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」另有8月3日、10日、17日、24日場次可報名，上課地點位在台東大學台東校區，目前尚有名額，請點擊前往報名網站。