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此林俊傑非歌手JJ 花蓮茶農研製蜜香紅茶揚威國際

中央社／ 花蓮縣2日電

花蓮富里茶農林俊傑種茶、製茶工夫了得屢獲國際獎項，他以自己名字申請商標註冊，卻因和歌手JJ林俊傑同名一度被刁難；日前參加譽為「美食奧斯卡」英國Great TasteAwards勇奪最高榮譽3星獎。

富里鄉農民林俊傑在六十石山種金針之外，也種茶、經營茶園，2022年以綠蜒蜜香紅茶、秀玉金萱茶獲日本世界綠茶大賽雙金賞獎後，今年聯合玉里鎮赤科山製茶職人陳期泓參賽英國星級美食大賞GreatTaste Awards，台灣蜜香紅茶征服英國500名專業評審的味蕾，贏得3星級最高榮譽。

英國星級美食大賞Great Taste Awards是英國最大、且最權威的美食與飲料獎項之一，被譽為「美食界奧斯卡」。今年有來自全球110國共1萬4195件參加評比，林俊傑5項茶參賽共獲1個3星、2個2星、2個2星；陳期泓3項茶共獲1個3星、1個2星、1個1星。

林俊傑獲3星獎的綠蜒蜜香紅茶，評審評語指出，茶葉的品質極佳，非常漂亮，有很多芽心。沖泡過後的茶湯有極好的蜜香；整體的風味很柔順，帶有鳳梨與明顯的蜂蜜風味，持久度佳，是小綠葉蟬咬過的茶品典範。

林俊傑接受中央社記者訪問表示，獲得這獎項非常高興、感到非常榮耀，台灣農民不僅僅是會生產，也要把優質的農產品讓世界看到，預計9月去英國領獎，一定會帶著國旗領獎。

林俊傑說，將海岸山脈茶區的茶推上國際，讓地方特色茶在國際舞台上發光，推動台灣茶成為世界精品茶將是持續努力的目標。

陳期泓和林俊傑是親戚，受到林俊傑的鼓勵參加比賽，陳期泓指出，國際賽事評審團比較多元化，而且在品嘗風味能更多元、寬廣，自己研製的蜜香紅茶呈現花香、果香、蜜香，在溫度的變化層次更明顯。評審團非常喜歡。

陳期泓說，由外國的角度來審視自己製作的茶，獲得國際肯定，讓自己在製茶這條路更有信心，也了解茶的風味是獨特的，未來繼續努力製作出屬於在地味道的茶品。

美食 農民 花蓮 茶葉

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