下車即可旅遊 台鐵宜花東打造13處自行車補給站

台鐵在宜花東沿線13車站規劃自行車補給站，提供單車租賃、淋浴設備及旅遊諮詢等服務，預計今年底全數啟用，花蓮站自行車補給站及禮賓候車室今天同步啟用，提供遊客低碳旅遊選擇。

台鐵與雄獅旅遊合作，在宜蘭頭城站、冬山站，花蓮新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里站，台東池上、關山、鹿野及台東站共13站設置自行車補給站，提供單車、汽機車租借、淋浴設備、行李託運飯店及旅遊諮詢等服務，由雄獅旅遊進駐。

雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，低碳旅遊是全球風潮，最低碳的運具就是鐵道，讓遊客從下火車就是旅遊的開始，行李及伴手禮可直接托運到飯店，就可輕裝租單車去旅遊。

雄獅旅遊指出，今天啟用花蓮、新城、玉里及台東等4站補給站，8月底可達11站啟用，預計今年底13站全數啟用，並設計多條花東鐵馬遊程，租借電動運具可享優惠。

台鐵花蓮站統計，暑期旅遊旺季期間，平均每天進出站人數2萬5000多人，以遊客居多，台鐵首座禮賓候車室，今天同步在花蓮車站後站開幕，提供台鐵會員、騰雲座艙旅客及特約客戶入場。

台鐵局長杜微指出，象徵東部觀光旅遊全新開始，服務品質、軟硬體設備提升，串連在地旅遊業，未來也將積極推動花蓮創生。

黃信川指出，禮賓室低消新台幣150元，提供台灣給地特色餐點，讓車站不只是搭車地方，還可成為朋友聚餐特色景點，未來還有屏東枋寮、台北南港、台中新烏日及高雄新左營等站的禮賓室將陸續開放。