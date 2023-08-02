宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程動土 英樂大橋環評審查中

宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程開工，預計將現有橋梁外推80公尺至河口，減少土砂淤積，總經費4億1430萬元，預計114年完工，今天舉辦動土典禮；位於蘭陽溪，將連接英士、樂水2村的英樂大橋，目前也已進入環評，地方盼望工程都能順利完工，讓山區聯外道路更加暢通。

宜蘭縣政府今天舉辦碼崙橋改建工程動土典禮，縣長林姿妙、行政院政務委員吳澤成、立法委員孔文吉等人出席，部落耆老以泰雅族人傳統方式祈福，獻上豬肉、小米、酒等，祈求工程平安順利。

碼崙橋位於大同鄉宜51線，橫跨碼崙溪，連接東壘、碼崙2部落，85年完工啟用。吳澤成指出，碼崙橋當初興建時，未考慮到碼崙溪集水區上游國有林區裸露，土砂豐富，豪雨後碼崙溪床容易淤積，可能導致交通中斷，相關單位每年都要花巨資清淤。

吳澤成表示，即使耗資清淤仍有交通中斷風險，101年同樣位於宜51線的田古爾橋遭到沖毀就是前車之鑑，因此積極爭取橋體改建，一勞永逸解決淤積問題，也能省下每年的清淤費用。

縣府交通處指出，計畫得到原民會補助1490萬元、農業部補助3億5784萬元，縣府自籌4166萬元，已完成發包，昨天開工，工時600個日曆天，預計114年完工，完工前現有碼崙橋會繼續使用，待新橋建成才會拆除。

負責改建工程的邑菖工程監造人員說明，工程計畫是將橋體從原先位置向河口外推80公尺左右，靠近碼崙溪與蘭陽溪交界，該處水流較強，不易出現渦流，淤積程度將減少一半以上，風險與維護成本大為降低；橋長510公尺、寬10公尺，也會提高橋體高程、減少落墩數，盡力降低土砂淤積和洪水的影響。