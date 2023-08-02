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宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程動土 英樂大橋環評審查中

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
碼崙橋位於大同鄉宜51線，橫跨碼崙溪，連接東壘、碼崙2部落，85年完工啟用。記者陳敬丰／攝影
碼崙橋位於大同鄉宜51線，橫跨碼崙溪，連接東壘、碼崙2部落，85年完工啟用。記者陳敬丰／攝影

宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程開工，預計將現有橋梁外推80公尺至河口，減少土砂淤積，總經費4億1430萬元，預計114年完工，今天舉辦動土典禮；位於蘭陽溪，將連接英士、樂水2村的英樂大橋，目前也已進入環評，地方盼望工程都能順利完工，讓山區聯外道路更加暢通。

宜蘭縣政府今天舉辦碼崙橋改建工程動土典禮，縣長林姿妙、行政院政務委員吳澤成、立法委員孔文吉等人出席，部落耆老以泰雅族人傳統方式祈福，獻上豬肉、小米、酒等，祈求工程平安順利。

碼崙橋位於大同鄉宜51線，橫跨碼崙溪，連接東壘、碼崙2部落，85年完工啟用。吳澤成指出，碼崙橋當初興建時，未考慮到碼崙溪集水區上游國有林區裸露，土砂豐富，豪雨後碼崙溪床容易淤積，可能導致交通中斷，相關單位每年都要花巨資清淤。

吳澤成表示，即使耗資清淤仍有交通中斷風險，101年同樣位於宜51線的田古爾橋遭到沖毀就是前車之鑑，因此積極爭取橋體改建，一勞永逸解決淤積問題，也能省下每年的清淤費用。

縣府交通處指出，計畫得到原民會補助1490萬元、農業部補助3億5784萬元，縣府自籌4166萬元，已完成發包，昨天開工，工時600個日曆天，預計114年完工，完工前現有碼崙橋會繼續使用，待新橋建成才會拆除。

負責改建工程的邑菖工程監造人員說明，工程計畫是將橋體從原先位置向河口外推80公尺左右，靠近碼崙溪與蘭陽溪交界，該處水流較強，不易出現渦流，淤積程度將減少一半以上，風險與維護成本大為降低；橋長510公尺、寬10公尺，也會提高橋體高程、減少落墩數，盡力降低土砂淤積和洪水的影響。

吳澤成補充，為完善部落聯外交通，除了碼崙橋改建，英樂大橋也已提環評，此外宜51線改善計畫、太平山鐵路復駛都在積極籌備中。樂水村長高信正說，目前部落聯外道路有限，過去遭遇颱風道路中斷，讓遊客受困山區，盼相關工程都盡速順利完工，讓山區道路更加暢通。

宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程今天動土典禮，縣長林姿妙（前排左五）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程今天動土典禮，縣長林姿妙（前排左五）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程今天動土典禮，工程耗資4億1430萬元，預計114年完工。記者陳敬丰／攝影
宜蘭大同鄉碼崙橋改建工程今天動土典禮，工程耗資4億1430萬元，預計114年完工。記者陳敬丰／攝影
大同山區的蘭陽溪，隔開各部落與山區道路，地方盼望盡快開闢橋梁等道路。記者陳敬丰／攝影
大同山區的蘭陽溪，隔開各部落與山區道路，地方盼望盡快開闢橋梁等道路。記者陳敬丰／攝影
碼崙橋當初興建時，未考慮到碼崙溪集水區上游國有林區裸露，土砂豐富，豪雨後碼崙溪床容易淤積，上游雖興建攔沙壩，相關單位每年清淤，仍有風險。記者陳敬丰／攝影
碼崙橋當初興建時，未考慮到碼崙溪集水區上游國有林區裸露，土砂豐富，豪雨後碼崙溪床容易淤積，上游雖興建攔沙壩，相關單位每年清淤，仍有風險。記者陳敬丰／攝影
行政院政務委員吳澤成表示，除了碼崙橋改建，英樂大橋也已提環評，此外宜51線改善計畫、太平山鐵路復駛都在積極籌備中。記者陳敬丰／攝影
行政院政務委員吳澤成表示，除了碼崙橋改建，英樂大橋也已提環評，此外宜51線改善計畫、太平山鐵路復駛都在積極籌備中。記者陳敬丰／攝影
部落耆老以泰雅族人傳統方式祈福，獻上豬肉、小米、酒等，祈求工程平安順利。記者陳敬丰／攝影
部落耆老以泰雅族人傳統方式祈福，獻上豬肉、小米、酒等，祈求工程平安順利。記者陳敬丰／攝影

吳澤成 蘭陽溪 環評

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