雞場擴建鬧僵 台東里民舉布條拒絕

台東縣某畜牧場申請在康樂地區擴建養雞場引發反彈，地方里民昨在路口張掛抗議布條對外串聯，怒斥現有農場雞屎惡臭味四處飄散，問題未改善，無法接受又要擴充設備增加產量；縣府農業處指出，尚未接獲業者提出申請，審查符合規定才會核准。

數名康樂里民昨前往史博館、山西路等三地路口高掛抗議布條，訴求「捍衛家園拒絕雞場」，里民怒指日前第一場說明會不歡而散，業者明天將辦第二場，透過布條廣發訊息，要號召百人前往會場抗議。

康樂里民說，畜牧場業者從外地來養雞逾3年，每逢風向吹往村莊就聞到陣陣惡臭，里內已經忍耐很久，無法接受又要蓋3公頃新場，擔心康樂里成為雞場群聚地，生活品質日漸惡化；里民說，寧可放核廢料也不要養雞場在隔壁。

劉姓業者說，新場距離聚落逾1公里，合法合規經營，友善飼養雞隻，臭味防治也很重視，新場總面積3公頃，但不可能蓋滿雞舍，希望跟居民理性探討，勿讓少數人帶風向。

農業處長許家豪指出，依據「新設置畜牧場管理自治條例」，牧場申辦使用執照時要辦說明會，縣府已接獲業者開會通知，但尚未接獲申請計畫書，初步了解新設養雞場準備養蛋雞，距離住家逾500公尺。