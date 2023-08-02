富里鄉民傷害險 明年起投保

花蓮縣有新城、光復、豐濱與壽豐鄉為鄉民投保團體傷害險，最南端的富里鄉明年1月起將跟進，替全鄉逾9600人投保，若遇上意外事故死亡或導致傷殘時，鄉民與家屬能獲得經濟協助。鄉公所表示，每人保費初估約200元左右，由公所負擔，理賠金額預計30萬至50萬。

富里鄉與台東縣接壤，面臨人口少子化、高齡化問題，5月鄉公所祭出全縣最高的生一胎領8萬元，再加碼新生兒營養補助金、縣府發放的生育補助，生一胎可領12萬元，堪稱全台最多。65歲以上占總人口26.08%，鄉公所考量長者遭遇意外事故的風險較高，在日前代表會臨時會上，鄉長江東成提出全鄉民投保團體傷害險的政策。

江東成表示，設籍富里鄉民眾均為投保對象，保費將由公所負擔，當民眾不幸意外發生，家庭成員預估可獲得30萬至50萬元的保障金，計畫預計明年1月1日啟動，希望透過納保方式，讓鄉民得到最佳保障。

鄉公所社會課長許佳儒表示，為全鄉鄉民納保想法雖獲代表會支持，但經費來源為鄉公所自有財源，計畫需採逐年辦理，代表們也要鄉公所妥善規畫保險金額。

許佳儒說，目前研議2種理賠方案，若理賠金額為30萬元，每人保費低於200元，總經費不超過200萬元；如理賠金額為50萬元，需待招標後才能確認保費，初估保費約在200元上下，總經費則會超過200萬元。