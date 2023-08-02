基隆埋管 6日起停水23小時

因應每年夏季可能出現的枯水期，避免基隆缺水困境再現，自來水公司興建抗旱備援管線，忠一路至喜豬橋埋設500mm管線。因應工程6日晚間10時起至7日晚間9時，共計23小時，停水、降壓影響近6萬戶，遍及5個行政區，水公司提醒用戶及早儲水備用。

第一區管理處表示，此次停水1萬8846戶分布在中正、信義、仁愛、中山、安樂區地勢較高供水區域，中正、信義及仁愛區平地水壓降低有3萬9843戶。

水公司表示，停水長達23小時，提醒用戶們停水期間留意水壓降低應關閉抽水機電源，以防空轉過久，產生高溫致馬達損壞或釀火災。

水公司第一區管理處表示，去年7、8月因極端氣候造成貢寮雙溪水源枯竭，該區域降雨量僅歷年平均十分之一，以致該水源供水區域的基隆市中正、信義區出現缺口，水公司當時緊急由市區管網調配新山水庫水源支援。為化解缺水隱憂，新設500mm管線工程，搭配新設東海加壓站支援中正、信義高地區供水，趕在夏季枯水期前完工。