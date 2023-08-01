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動作要快 台東海岸線8月2日起開放撿漂流木
杜蘇芮颱風為花東地區帶來驚人雨量，台東海岸線遍布漂流木。林業署台東分署（原林務局台東林管處）今天下午宣布，明天（8月2日）至中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報前，開放民眾自由撿拾轄管海岸地區保安林範圍漂流木，但不得使用機具裁切。
台東分署指出，開放撿拾期間，知本、成功及大武三處工作站將設臨時林產物檢查站，單支規格符合末徑小於20公分、且長度2公尺以下，或重量50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木才能撿拾。
此外，不論是否為貴重木，民眾都可在開放期間撿拾，民眾撿拾漂流木後，若欲加工轉售，或撿拾量體需動用車輛進行載運時，拾得人要攜帶身分證件到臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木整批重量登記，應取得漂流木合法產權證明；若民眾撿拾漂流木為自行使用，則可直接攜回，無須登記。
台東分署也提醒，民眾若發現註記或烙印漂流木，務必通報台東分署或縣市政府運回保管，可獲得林產物價金十分之一當報酬。撿拾的漂流木除自用外，如要販賣要去「臺灣林產品生產追溯系統」(https://qrc.forest.gov.tw)申請登記。
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