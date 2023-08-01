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招新血40人！基隆市公車司機退休、離職增 全勤薪約5萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車退休、離職駕駛大增，招新血40人全勤薪逾5萬。記者游明煌／攝影
基隆市公車退休、離職駕駛大增，招新血40人全勤薪逾5萬。記者游明煌／攝影

基隆市市公車處近年退休與離職的員工大幅增長，為避免離退潮產生人力不足，將招募新血駕駛40名。目前公車駕駛員的薪資，分里程載客數與全勤獎金，薪資加起來有4萬5到5萬元。

市公車處指出，公車處駕駛相對民間客運工作比較穩定，因屬短程市區路線，與跨縣市的國道客運在行駛時間和壓力上相對較小，薪資條件在業界而言算是還不錯，但較有保障是誘因。退休主要是屆齡，或因身體健康因素無法達到駕駛條件及要求。

但據一名司機表示，目前也有不少民間國道客運也有駕駛荒，開出高薪搶司機，可能也有駕駛考量民間客運。

公車處表示，此次進用正取40名、備取10名駕駛員，甄試報名費650元整，採線上報名，不諳網路系統報名的考生，可利用甄試網站多元客服協助。8月中公告簡章，報名期間為8月18到31日，筆試9月24日，路考為10月21日，並於10月31日放榜後，依離退職的缺額依序遞補。

市公車處指出，將秉持公平、公正、公開方式，委託專業試務機構松盟科技辦理甄試試務。

市公車處為加強提供服務，上月成立神秘稽核制度，派不同同仁搭乘不同公車路線，以主動發現問題，了解乘客感受的方式，掌握問題，立即解決問題，改善缺失。

另外，也能把駕駛員好的一面彰顯公眾讓大家看見，提升服務品質，透過內部評審小組審核，以頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，具體給予優良駕駛鼓勵。

公車 國道客運 薪資

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