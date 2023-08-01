基市府添購110組 義交戴密錄器執勤

基隆市政府推動「行人友善」政策，義交也加入路口執勤，減輕員警負擔。義交反映，因為他們不是「警察」，有駕駛人不服指揮，未禮讓行人。市因此府採購110組微型攝影機，昨天交給義交使用，希望讓義交戴「密錄器」執勤，在發生爭議時釐清事實。

基隆市警察局長張樹德說，基隆今年1月投入警力在路口執勤；義交5月協勤，「吃下」9處路口勤務後，擴大執勤量能，行車在路口禮讓行人成效7月已浮現。

但義交在路口指揮汽機車禮讓行人，有人不服衍生爭議，因此提出密錄器需求。市警局交通隊先供應10台，近期添購110台，昨交義交使用。義交大隊長方金城說，微型攝影機隨時錄下出勤狀況，更能保障值勤同仁及行人、用路人安全及權益。

市長謝國樑說，義交路口執勤，少數用路人有不理性言語或舉動，造成爭議，未來戴密錄器執勤，「尊重民眾，尊重自己」。極其少數用路人會辱罵義交，市府絕不容許。行人友善政策執行半年，最近他過路口會有車輛停下，他會向駕駛人示意致謝，對方感覺也滿高興。