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基隆40輛公車故障 乘客久等

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市40輛公車故障進廠待修，昨天車輛調度吃緊，部分路線循環行駛的公車數比平日少1、2輛，造成班距拉大，民眾等車時間變久。記者邱瑞杰／攝影
基隆市40輛公車故障進廠待修，昨天車輛調度吃緊，部分路線循環行駛的公車數比平日少1、2輛，造成班距拉大，民眾等車時間變久。記者邱瑞杰／攝影

基隆市公車共164輛，其中40輛故障進廠待修，車輛滿到車廠外，因假日「只救車，不修車」，連2天車輛調度吃緊，雖然調用備用車及中型巴士加入，但深美、新豐街、國家新城等路線公車數比平日少1、2輛，造成班距拉大，民眾等車時間變久。公車處說，進廠車輛最晚今天陸續出廠，只要新增故障車不多，營運可望恢復正常。

基隆市長謝國樑昨天說，基隆市公車搭乘率高，但許多公車「超級老舊」早該汰換。先前已汰換一批，購入「新古車」加入營運，未來會加快汰換藍色車體的老舊公車，降低故障率。公車處人事近期改組，希望能改善服務品質。

基隆公車處公車養護維修去年12月初發包，業者考量技工人力調度，契約中規定假日「只救車，不修車」。公車處說，過去如果發現待修車輛增加，會協調維修廠商假日派人加班修車，以免影響調度。28日公車營運正常，所以未聯繫業者派人加班，結果這2天許多司機發現公車異常，開往修車廠，車輛多到進不去。

其中中山分站、深美分站缺車較嚴重，公車處調度其他分站車輛支援，部分路線用中巴取代大巴，但仍有幾條路線行駛的車輛比平日少，班距拉長。

基隆市仁二路公車循環站候車民眾多，部分時段公車進站顯得冷清。公車處表示，營業車輛本來就「操」很凶，夏季搭乘相對多，目前仍然有40多輛車齡近10年的舊公車，故障機率高。未來會加強掌控公車報修動態，並協調修車廠在假日安排技工上班，避免再發生類似情況。

公車 加班

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