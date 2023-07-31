基市8校長、園長就職 謝國樑勉勵要成就每個孩子
基隆市3名高中、4名國中小學校長和1名幼兒園長今天宣誓就職，謝國樑主持布達典禮時說，校長是學校經營成敗的關鍵，期許大家在教育現場發揮領導力，展現專業與熱情，適性發展、拔尖扶弱，成就每一個基隆孩子。
參加今天就職儀式的校長包括新任校長的暖暖高中校長單益章、西定國小校長蘇永輝校長和建德幼兒園園長翁錦華。連任校長為正濱國中校長林世傑、八堵國小校長柴成瑋。轉任校長為安樂高中校長甘邵文、中山高中校長方保社、仁愛國小校長陳立國。
基市府今天在市府4樓禮堂舉行校、園長交接布達典禮，由謝國樑頒發聘書與派令、監交印信交接，過程隆重溫馨。典禮會場安排手語同步翻譯，營造一個教育有愛、城市有愛的大家庭氣圍。
謝國樑也向今年退休的中山高中校長鄭裕成、仁愛國小校長彭麗琦表達謝意和敬意，期許新就任校長向兩人看齊。鄭裕成校長服務年資38年，在體育發展領域親力親為，培養出全國級及國際級選手。彭麗琦服務年資36年，長期推動閱讀教育、優良教學教案等，並參與縣市輔導團運作，110年榮獲師鐸獎肯定。
謝國樑說，下一代的未來非常重要，鼓勵學子適性發展、在地就學，追求教育A-PLUS。不管是學習環境改善、人力與資源的挹注，或是營造社會關懷、家庭溫馨的友善環境，希望校長們都要展現出「一心為孩子」的教育愛，讓每個孩子都能獲得最優質完整的教育與照顧。
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