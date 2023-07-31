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提升偏鄉醫療量能 門諾醫院駐點長濱開腸胃科門診

中央社／ 台東縣31日電

提升偏鄉醫療量能，台東縣衛生局爭取花東基金，今年4月增設長濱鄉衛生所腸胃科門診；自8月起由門諾醫院持續看診腸胃科，每週2診次，提供當地居民專業且便捷的醫療服務。

長濱鄉為台東縣位置最北的鄉鎮，地形狹長，鄉內並無大型醫療機構，民眾無論到花蓮或是至鄰近的成功鎮就醫，往返路程時間耗時，動輒1至2小時以上，實屬不便。

為提升醫療量能，補足專科醫師不足，台東縣衛生局爭取與醫學中心或區域醫院等級醫療院所合作，設立腸胃科門診，大幅減少民眾舟車勞頓之苦，且由經驗豐富且專業的醫師服務，提升就醫便利性。

縣長饒慶鈴表示，長濱鄉為縣內65歲以上老年人口比例最高的鄉鎮，長者看診往往須仰賴子女協助或因距離等因素而拒絕就醫。為緩解此醫療困境，由台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院進駐長濱鄉看診。

增設腸胃科門診消弭城鄉醫療差距，讓醫療深入偏鄉的每個角落，滿足在地需要，同時強化健康促進與預防照護，也呼籲在地鄉親如有腸胃道疾病，積極尋求專業醫療協助，勿拖延就醫，才能有效改善生活品質、確保健康。

衛生局長孫國平指出，2022年4月長濱鄉衛生所遷建完成，移址到民眾生活街區，同年9月衛生所內開設骨科門診，提升民眾就醫可近性，深受民眾好評。持續增加衛生所診療科別，之後增設腸胃科門診，讓鄉親能就近就醫。

自2023年8月起與門諾醫院合作，每週提供2診次駐點服務，幫助居民預防和治療各種腸胃相關問題，共同持續優化偏鄉、離島醫療，落實健康平權的理念。

衛生所 偏鄉 衛生局

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