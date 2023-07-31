颱風卡努影響 原訂8月4日太麻里光雕音樂會延期至8月7日

颱風卡努持續發展，台東縣政府與熱氣球專業團隊評估後，宣布原訂8月4日登場的太麻里曙光園區光雕音樂會延至8月7日；主場地鹿野高台各項活動，將密切關注氣象資訊而定。

中央氣象局資料顯示，颱風卡努目前已增強為中度颱風，對此，台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下。而根據氣象局預測，受到卡努颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行也無法立球，因此原訂8月4日太麻里曙光園區光雕音樂會，將延期至8月7日舉行。

至於熱氣球主場地鹿野高台的各項活動，也將依據中央氣象局更新資訊進行滾動式調整，有關熱氣球活動最新公告及資訊，可查詢關注「台灣國際熱氣球嘉年華」的粉絲專頁及官網以取得最新消息。