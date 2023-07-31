基市四分之一公車進廠維修讓候車時間拉長 公車處應變大作戰

基隆市公車因有40輛公車故障進廠待修，今天車輛調度吃緊，雖然調用備用車及中型巴士加入，但深美、新豐街、國家新城等路線，循環行駛的公車數比平日少1、2輛，造成班距拉大，民眾等車的時間相對變久。公車處說，進廠車輛今、明兩天陸續出廠，只要新增故障車不多，營運就能恢復正常。

對於市公車營運出狀況，基隆市長謝國樑今天說，基隆市公車搭乘率很高，但許多公車「超級老舊」，早就該汰換。先前已汰換掉一批，購入「新古車」加入營運，未來會加快汰換藍色車體的老舊公車，降低故障率。公車處人事近期改組，也是希望深刻思考跟反省過去，讓民眾搭乘公車感覺不舒適的印象，改善服務品質。

基隆公車處多年前委外負責公車養護維修工作，每次發包為期2年。去年12月初重新發包，業者考量技工人力調度，契約中規定假日只有「救車」服務，機動派員處理拋錨車輛，並沒有排定人力維護車輛。

公車處說，過去如果發現待進廠待修車輛增加，會協調維修廠商假日派人加班修車，以免影響調度。28日周五公車營運正常，所以沒有聯繫業者周休2日派人加班，結果這兩天許多司機發現公車異常，開往修車廠，車輛多到還有公車進不去。

公車處統計今天發車前，全數164輛車中，有40輛車進廠待修，占約1/4。其中中山分站、深美分站缺車較嚴重，公車處調度其他分站車輛支援，部分路線用中巴取代大巴，但仍有幾條路線行駛的車輛比平日少，造成班距拉長。

基隆市仁二路公車循環站候車民眾多，今天因為公車班距拉長，部分時段公車進站略顯「冷清」。1名搭乘204線公車的男子說，平常都是等到公車出現，如果不是記者告訴今天的公車班距會拉長，他外會察覺公車變少了。