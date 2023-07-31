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基市府贈義交微型攝影機 盼善加運用保障權益

中央社／ 基隆31日電

基隆市交通義勇警察值勤時曾發生遭用路人辱罵或做出不禮貌舉動，市長謝國樑今天致贈義交110組微型攝影機，鼓勵義交善加運用保障權益，並感謝義交付出，保護民眾安全。

謝國樑出席配發義交「微型攝影機」記者會表示，基隆是最早推動「行人友善」政策的城市，透過義交的協助，使基隆指揮交通勤務的警力獲得有效舒緩，為保障義交執勤安全，避免發生紛爭，期盼藉由配發微型攝影機，還原協勤指揮交通的實際狀況，促進民眾配合指揮，營造友善、安全的路口行車環境。

基隆市政府警察局長張樹德指出，微型攝影機不僅可保障值勤義交的人身安全，對於部分不守規矩的駕駛也有警惕作用，希望大家能攜手共同維護基隆交通安全秩序，讓行人通行獲得保障。

義交大隊長方金城指出，市府推動「行人友善」政策獲得迴響，義交配戴微型攝影機後，可有效保障值勤義交和行人、行車安全。

基隆市府透過新聞稿表示，自今年1月20日推動「行人友善」政策後，於各路口加強取締車輛不停讓行人，取締件數從2月的1486件降到6月的222件，顯見駕駛人多已建立車輛停讓行人習慣。

基隆 謝國樑

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