「正義武士」游祥耀告別式藍綠齊悼 林右昌：重情重義

民進黨曾擔任5屆基隆議員的前議員游祥耀今天告別式，不分藍綠政壇人士齊聚悼唁，送他最後一程，並舉行覆蓋民進黨旗儀式，備極哀榮。內政部長林右昌說，耀哥不管是在街頭、議會，為了基隆打拚一輩子，是有情有義的好人。

游祥耀告別式今天上午在市立殯儀館舉行，曾擔任基隆市長內政部長林右昌、中選會主委李進勇、基隆市長謝國樑、基隆議長童子瑋、民進黨部、現任及卸任議員、中醫界、社團等都來送游祥耀最後一程，不分藍綠。

林右昌說，他和祥耀比較認識，是他首次到基隆參選市長那一年，那是他的知名度差不多是零，是祥耀和許多議員陪同他參與那場選戰，這麼多年以來，他愈來愈認識耀哥。

林右昌表示，祥耀哥是一個重情重義的好人、好兄弟，不管是在街頭、議會，為台灣的民主，為了自由，為了基隆，打拚一輩子，有時比較衝、激動一點，都是為了基隆好。

游祥耀的女兒游本明宣讀給父親的悼念文，多次泣不成聲，悲從中來，她紅著眼眶說，正義武士游祥耀是他最愛的爸爸，你沒有離開我們，永遠和我們在一起，我一定好好接下您的棒子，把正義武士的精神傳承下去。

游祥耀享年72歲，是基隆政壇的老前輩，正義連線成員，曾當過5屆議員。2008年曾代表民進黨出戰立委，但當時敗給國民黨現任市長謝國樑，未能選上立委。歷任過民進黨基隆市黨部主委、基隆市中藥商業同業公會常務監事、台灣二二八關懷總會基隆分會理事長。

游祥耀有兩個女兒，從政之路由女兒游本明接棒，游本明現為內政部林右昌機要秘書，是林右昌擔任基隆市長時期發言人。

游祥耀從黨外時代開始街頭演講，到街頭的民主運動，始終衝到第一線，從政20多年仍掛念「基隆捷運」能不能真正蓋起來。