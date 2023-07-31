帶看七堵法拍屋奏效 6組搶標425.5萬拍定

法務部行政執行署宜蘭分署今天舉辦不動產拍賣會，基隆市七堵區崇禮街空屋受矚目，先前推出「法拍屋帶看」奏效，吸引6組人投標，底價新台幣348萬元，最後以425萬5000元拍定。

宜蘭分署發布新聞稿指出，崇禮街129巷這間法拍空屋，室內面積共21.25坪，宜蘭分署基隆辦公室曾於7月3日以底價434萬元進行第1次拍賣，由於底價較高而流標，但因鄰近七堵火車站、南興市場生活機能佳，且為拍定後點交物件，在七堵區法拍市場並不多見，仍吸引不少民眾關注，詢問何時進行第2次拍賣。

宜蘭分署表示，為透明房訊並讓民眾充分了解屋況，7月17日實施「法拍屋帶看」活動，經屋主同意後，開放民眾入屋觀看再決定是否投標，吸引許多潛在買家到場賞屋。

宜蘭分署指出，今天上午11時，降價以底價348萬元進行第2次拍賣時，共吸引6組人競標，過半出價超過400萬，且金額差距不大，競爭激烈，最後以425萬5000元拍定。

得標者向宜蘭分署人員說，七堵這間空屋鄰近車站、交通便利，是不錯的物件，買下來主要是自住，整理好將來也可能賣掉，對於能得標覺得很幸運，並肯定宜蘭分署推出的「法拍屋帶看」活動，希望能繼續辦理。