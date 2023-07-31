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也算領先全國！基市府採購密錄器 發給義交執勤使用

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（左3）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（左3）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動「行人友善」政策，交通義警加入路口執勤行列，減輕員警負擔。義交反應，因為他們不是「警察」，有駕駛人不服指揮，未禮讓行人。市府採購110組微型攝影機，市長謝國樑今天交給義交使用，希望因配戴「密錄器」執勤，有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實，創造義交、行人和駕駛人三贏局面。

基隆市警察局長張樹德說，基隆市今年1月領先全國各縣市執行行人友善政策，投入警力在路口執勤。義交5月協助執勤，「吃下」9處路口勤務後，擴大執勤量能，行車在路口禮讓行人成效已在7月間浮現。

義交投入行人友善政策，在路口指揮機車騎士、汽車駕駛人禮讓行人，擔心有人會不服指揮，衍生爭議，因此提出密錄器需求。

市警局交通隊先供應堪用的10台應急，市府近期添購110台新台，今天交由義交人員使用。義交大隊長方金城指出，義交有了微型攝影機，隨時錄下出勤狀況，更能保障值勤同仁及行人、用路人安全及權益。

謝國樑表示，義交在路口執勤時，少數用路人會有不理性言語或舉動，造成爭議，未來配戴密錄器執勤，是為了「尊重民眾，尊重自己」。行人友善政策執行半年，最近他走路經過路口，會有原先沒注意到他的轉彎車輛「硬生生」停下來。他會向駕駛人示意、說謝謝，對方感覺也滿高興的。

謝國樑說，市府和市警局感謝義交協勤，希望義交、行人、騎士或駕駛人都能發揮友善的態度相互對待。極其少數用路人會辱罵義交，市府絕對不容許。密錄器來的晚不如來的好，希望義交未來都戴密錄器執勤，保護各方當事人。

市府表示，今年1月20日推動行人友善政策，在路口加強取締車輛不禮讓行人違規行為。取締件數從 2月的1486 件，逐月下降到 6月222件，件數下降，顯見駕駛人多已建立車輛停讓行人的習慣。

基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（右1）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（右1）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（右2）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（右2）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交，希望因配戴「密錄器」執勤，有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交，希望因配戴「密錄器」執勤，有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（左3）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府採購110組微型攝影機發給義交執勤時使用，基隆市長謝國樑（左3）今天說，希望有助確保交通安全及發生爭議時釐清事實。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆

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