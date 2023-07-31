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花蓮長者、身障者明起持敬老愛心卡 免費搭北花線國道客運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府將北花線3條國道客運納入乘車補助方案，自明天起，只要持縣內敬老卡或愛心卡前往臨櫃購票，就能免費從花蓮搭到南港或板橋。本報資料照
花蓮縣政府將北花線3條國道客運納入乘車補助方案，自明天起，只要持縣內敬老卡或愛心卡前往臨櫃購票，就能免費從花蓮搭到南港或板橋。本報資料照

花蓮縣政府鼓勵65歲以上長者及身心障礙者出門，今年斥資3300萬元，將北花線3條國道客運納入免費乘車補助方案，自明天（1日）起，只要持敬老卡或愛心卡前往臨櫃購票，就能免費從花蓮搭到南港或板橋，可無限搭乘。

花蓮縣府社會處開辦長者及身心障礙者免費乘車補助已逾10年，包括市區公車及公路客運縣境路段、萬榮鄉馬遠社區發展協會、卓溪鄉卓清社區發展協會，及富里鄉羅山社區發展協會營運的幸福巴士2.0，還有鐵路票價每月600元。

由於鐵路補助票價每年平均約有8萬人次使用，卻受限於台鐵電子票證乘車規則及刷卡系統設備等，無法直接用敬老卡或愛心卡搭乘，需在乘車後持票根前往戶籍地的鄉鎮市公所申請辦理，非常不便，因此社會處今年決定將北花線國道客運納入補助方案。

社會處指出，隨著蘇花改通車，吸引國道客運業者進駐花蓮，為提升敬老卡及愛心卡的服務便利及多元性，補助免費搭乘首都客運1580線（板橋—花蓮）、統聯客運1663線（南港—花蓮），及台北客運1071線（南港—花蓮）共3條北花線國道客運。

社會處表示，國道客運敬老及愛心車資每趟定價為205元及225元，長者、身障者或陪伴者於臨櫃購票時，刷敬老卡或愛心卡後，車資直接由縣府設定的社福點數補貼，不需再額外付費，每月無上限。

社會處長陳加富提醒，若購票後不搭乘無法辦理退票，且乘車前應由持卡人同時出示敬老卡或愛心卡、身分證件、身心障礙證明及乘車票（乘車票券會註記花蓮敬老、優惠等相關字樣），讓工作人員查驗。另持縣內敬老卡或愛心卡搭乘捷運、輕軌等也享有車資優待，鼓勵受補助者多使用。

國道客運 花蓮

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