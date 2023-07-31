花蓮原住民慢食博覽會10月登場 將邀外國客品嚐原民飲食
花蓮縣政府今年舉辦首屆台灣原住民慢食博覽會，於10月底登場，將邀請義大利、夏威夷、泰國等慢食組織造訪花蓮，與首次設立慢食原住民廚師聯盟的店家，在飲食文化上交流，不但提升原民飲食文化能見度，還有機會媒合各項商業機會。
花蓮縣政府今天在花蓮縣原住民族野菜學校，舉辦「2023台灣原住民慢食博覽會暨國際慢食論壇」報名啟動記者會，活動訂於10月28日至30日舉行。縣長徐榛蔚、縣府原民處代理處長督固‧撒耘、活動代言人慢食餐廳主廚胡志強等人出席。
督固‧撒耘表示，3年前成立野菜學校後，積極推動原民飲食文化，發現與國際慢食的精神與理念不謀而合，向義大利慢食總部聯繫後，覺得雙方可以共同推廣，在亞太地區也與很多慢食組織洽談合作，在今年的慢食論壇將邀請義大利、夏威夷、韓國、泰國、印度等國的慢食組織與廚師到訪花蓮。
督固‧撒耘指出，除了論壇外，活動現場有非常多攤位，花蓮與外縣市的慢食組織、生物多樣性的組織，以及台灣原住民慢食廚師聯盟共襄盛舉。而地方餐飲業者認同慢食理念的原民餐廳很多，願意合作配合輔導的有10幾家，也有組織外的店家經常分享慢食料理與文化。
縣府表示，10月28至29日的慢食論壇「在地慢食百人收聽」，及10月30日的美味方舟文化料理工作坊開放報名，報名期間即日起至額滿為止，慢食市集則不需提前報名，對於原民慢食有興趣的民眾，活動期間可到花蓮原住民族野菜學校體驗。報名方式請搜尋臉書專頁「花蓮縣原住民族野菜學校」或花蓮縣原住民行政處網站。
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