基隆四分之一公車待修、等車時間恐拉長 市府將汰換老車

基隆市有161輛市公車其中1/4待修，使得近期公車調度吃緊，市民等車時間恐拉長。基隆市長謝國樑今天說，市府近期將採購新古車，將藍色車體老舊公車全數汰換，提升搭乘品質。

謝國樑上午出席配發義交「微型攝影機」記者會，接受媒體聯訪說，基隆市公車搭乘率很高，有許多市公車「超級老舊」早該汰換，感謝基隆市議會支持通過追加預算，市府希望近期將車體藍色的老舊公車全數汰換為新古車，近期也改組公車處團隊，就是希望能提升民眾搭公車品質。

基隆市公共汽車管理處長楊華中表示，公車處去年12月與廠商簽約，委外養護維修市公車，依照契約規定，假日只有「救車服務」，機動派員維修故障公車，廠商過往都有派員在假日提供維修服務，對於近期假日未派員，公車處正在瞭解、檢討。

楊華中指出，目前共有161輛市公車，其中40輛待修，中山分站有10輛公車，其中8輛故障，妥善率僅20%，深美分站有18輛車，其中8輛故障進廠，妥善率為55.6%，由於從深美分站發車行駛路線多為基隆市信義區和新豐街一帶人口稠密區，受影響程度最大，目前從其他分站調車支援因應。

楊華中說，對於乘客等車時間拉長，公車處深感抱歉，今天會請廠商檢查待修公車故障情形，若故障程度輕微，會盡快維修完成，若故障嚴重，將請廠商提出完修時程，公車處也會緊盯進度，在時程內將車輛維修完畢。