聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆市公車今爆缺車！假日維修停擺 民眾等車時間恐拉長
基隆市公車近期妥善率欠佳，昨天有許多車輛前往委外修理檢修，卻因是假日，沒人修車，導致今天公車調度吃緊。公車處說，深美分站路線最嚴重，民眾等車時間可能會拉長，請大家見諒。
據了解，公車處去年12月初與民間業者簽約契約，委外負責公車養護維修，依照契約規定，假日只有「救車服務」，機動派員處理拋錨車輛。但是業者上半年在假日還是會派員加班提供維修服務，但昨天無人加班，加上待修車輛約40輛，等於1/4的車子都困在修理廠，導致今天公車數量不足，影響調度。
公車處舉例，深美分站共有18輛車，昨天有8台進廠，妥善率只剩下55.6%，只能從其他車調車支援，連帶使全市公車路線都會受影響，今天民眾等車時間將會拉長，對乘客感到非常抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言