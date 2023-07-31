基隆市公車今爆缺車！假日維修停擺 民眾等車時間恐拉長

基隆市公車近期妥善率欠佳，昨天有許多車輛前往委外修理檢修，卻因是假日，沒人修車，導致今天公車調度吃緊。公車處說，深美分站路線最嚴重，民眾等車時間可能會拉長，請大家見諒。

據了解，公車處去年12月初與民間業者簽約契約，委外負責公車養護維修，依照契約規定，假日只有「救車服務」，機動派員處理拋錨車輛。但是業者上半年在假日還是會派員加班提供維修服務，但昨天無人加班，加上待修車輛約40輛，等於1/4的車子都困在修理廠，導致今天公車數量不足，影響調度。