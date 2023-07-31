老師退休又當16年里長 謝茂川熱心公益 獲模範父親

宜蘭縣羅東鎮公所昨天表揚23位模範父親，集祥里推薦前里長謝茂川，他出身貧寒，從小幫家裡務農，連走路上學也邊走路邊念書，勤奮苦讀考上師範大學後當老師，退休後熱心公益又擔任里長，對地方付出多。

謝茂川的父母親生了9名子女，靠著一畝薄田及打零工養活全家11口人，他從小就很會念書，但家務繁重，9歲時就背著妹妹煮飯給家人吃，還要到田裡幫忙除草割稻，上學對他而言是件奢侈的事。國小畢業後，家人不同意他升學，所幸經當時導師江彰模協助勸說，父親同意讓他升初中，成為翻轉人生的關鍵。

謝茂川珍惜得來不易機會，利用零碎時間念書，鄉下走路到市區學校上課要花上1小時，他帶著小手冊，邊走邊念書背單字，成績優異；但因家境困難常繳不出學費，感謝師長幫忙代墊，後來選擇公費的花蓮師範，服務期滿後保送台灣師範大學。

謝茂川從事教職，婚後育有一女一子，他重視子女教育，無論怎麼辛苦賺錢都要全力供子女讀書。

「永遠不要忘記在黑暗中替你點過燈的人」是謝茂川教育子女的座右銘，尤其51歲提早退休，體力尚能服務社會，95年8月起擔任集祥里長16年多，他把教學那一套用於服務里民，關懷困苦里民，並曾榮內政部特優里長殊榮，現年76歲的他，今年更獲模範父親，實至名歸。