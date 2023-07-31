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便民洽公 花蓮轉運站 8月試辦縣府直達車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府規畫洽公公車直達線，將於8月平日試辦，去程早上8時在花蓮轉運站第7月台發車直達縣府，返程最晚下午5時40分從縣府發車回轉運站，全程免費，讓外地民眾及中南區居民搭火車前往美崙地區洽公，享便捷交通服務。

花蓮地形狹長，從最南端的富里鄉開車到縣府，車程來回約4小時，居民洽公要花上半天時間。為避免民眾舟車勞頓，縣府推出花蓮轉運站直達縣府免費公車，8月周一至周五每天9班次往返，直達發車時間更配合火車時刻，從車站走路到轉運站7號月台即可搭乘。

縣長徐榛蔚表示，如何更便民是縣府施政的最中心思考，洽公為大家共同需要，特別以8月平日試辦此公車路線，用民眾實際搭乘反映，做為新闢路線的參考。

縣府指出，4月中起就陸續開駛蘇花雙城環狀線、洄瀾埔里清境線、宜蘭布洛灣城際線及月牙灣環狀線，7月更推出免費市區環狀美食專車，如今進一步推出洽公直達線，共有6條路線，讓花蓮交通更便利。

縣府建設處說明，民眾搭乘試辦接駁路線可反映實際需求，請有需要的人多加利用，如欲瞭解洽公直達線與火車轉乘接駁詳細資訊，可到委辦廠商華聯客運官網的試辦接駁線專頁查詢，或撥打客服專線03-8461899，也可關注花蓮交通e點通官網、FB粉絲頁及官方LINE。

花蓮 公車 環狀線

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