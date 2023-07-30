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童玩節招牌設施「水戰車」 一幼童玩到眼角受傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「水戰車」源自於宜蘭縣前文化局長林德福的年代，今年恢復該設施，且加鋪防護毯在原本的木板上，避免磨擦。圖／翻攝自「宜蘭知識+」
「水戰車」源自於宜蘭縣前文化局長林德福的年代，今年恢復該設施，且加鋪防護毯在原本的木板上，避免磨擦。圖／翻攝自「宜蘭知識+」

宜蘭國際童玩藝術節早年舉辦之初就有的「水戰車」，傳有幼童遊玩時撞到眼角受傷，家人昨天在臉書貼文，提醒大家注意。縣文化局今天暫時撤除水戰車，檢視安全，並要求工作人員加強提醒遊客正確使用方式。

據了解，水戰車源自於宜蘭縣文化局前局長林德福的年代，曾有幾屆的童玩節沒有拿出來使用，今年恢復該設置，並加鋪防護毯在原本的木板上，避免磨擦，也提醒遊玩水戰車者不能站在上面。

昨晚有網友在「宜蘭知識+」臉書社團貼文，提醒「大家去童玩節玩水要小心」，7歲小孩到童玩節玩水幫浦（水戰車），水戰車是金屬製的，固定在泳圈浮於水面，壓下時會整座翻覆，他的小孩因為這樣，臉部被翻倒的水戰車刮掉一層皮，眼角撞擊受傷，幸好沒有傷到眼球。底下有網友留言要「檢討設施」，也有人說要「正確使用才安全」。

文化局表示，對於有遊客因使用水戰車設施造成受傷，童玩節大會深感歉意，園區有加保公共意外責任險，根據當天醫護站登記與就診紀錄提供醫療給付，也會持續關心就診者。

文化局指出，因童玩節遊客人潮多，為避免類似情形，決定暫時撤下所有的水戰車，同時加強檢查各項遊具的安全，也要求現場工作人員貼心提醒正確的遊具使用方式，年齡較小孩童需請家長親子同樂、互動陪同。

根據現場工作人員表示，他們提醒遊客時除了用口頭提醒，對於距離較遠或吵雜區採以吹哨提醒，但常有不理解的遊客不高興、翻白眼，請大家為了開心安全遊玩，儘量配合。

早年宜蘭國際童玩藝術節舉辦之初就有的「水戰車」設施，傳出幼童遊玩時撞到眼角受傷，家人昨天在臉書貼文，提醒大家注意。圖／翻攝自「宜蘭知識+」
早年宜蘭國際童玩藝術節舉辦之初就有的「水戰車」設施，傳出幼童遊玩時撞到眼角受傷，家人昨天在臉書貼文，提醒大家注意。圖／翻攝自「宜蘭知識+」

童玩節 文化局

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