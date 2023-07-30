花蓮民眾洽公更方便 轉運站直達縣府免費公車8月試辦

花蓮民眾洽公更便利，花蓮縣政府設計洽公公車直達線，將於8月平日試辦，去程從早上8時在花蓮轉運站第7月台發車直達縣府，返程最晚於下午5時40分從縣府發車返回轉運站，全程免費搭乘，讓外地民眾及中南區居民搭乘火車前往美崙地區洽公，能享有便捷交通服務。

花蓮地形狹長，從最南端的富里鄉開車到縣府，車程來回約4小時，居民要洽公要花上半天的時間。為避免民眾舟車勞頓，縣府推出花蓮轉運站直達縣府免費公車，8月周一至周五每天9班次往返，直達發車時間更配合火車時刻，從車站走路到轉運站7號月台即可搭乘。

縣長徐榛蔚表示，如何更便民是縣府施政上最中心的思考，洽公為大家共同的需要，特別以8月平日試辦此公車路線，用民眾實際搭乘反應，做為未來新闢路線的意見參考。

縣府指出，從4月中起就陸續開駛蘇花雙城環狀線、洄瀾埔里清境線、宜蘭布洛灣城際線及月牙灣環狀線，7月更推出免費市區環狀美食專車，如今進一步推出洽公直達線，共有6條路線，讓花蓮交通更便利。