別觸法！颱風後漂流木不要馬上拿 公告開放才能撿

杜蘇芮颱風為花蓮帶來大豪雨，樹木倒伏順溪流而下到河口或海岸變成漂流木，吸引民眾撿拾。林務局花蓮林區管理處表示，現漂流木採「原則准許，例外禁止」，需待公告開放自由撿拾，才能撿拾，請民眾注意開放時間，以免觸法。

林務局去年8月表示，在兼顧民眾習慣、藝術工作者需求與強化木材溯源管理等前題下，鬆綁漂流木撿拾相關規定，如從指定日起至下次颱風警報發布前，皆可自由撿拾漂流木，也開放一定規格以下的貴重木等。除政府單位在天災後緊急清運及註記國有漂流木禁止撿拾外，其餘時間民眾可徒手撿拾。

花蓮林管處長黃群策指出，颱風為花蓮北濱及南濱海堤帶來少量漂流木與垃圾堆積，經清點後，均為不具標售價值漂流木及垃圾，廢棄物部分於7日內清除；其餘近中央管河川區域因水勢仍湍急，目視僅有少量漂流木，須待溪水稍退再進一步清查。

在漂流木的部分，將動員辨識是否為貴重木材及具標售價值，完成註記及集運工作後，將盡速與花蓮縣政府同步公告開放。海岸或河口地區的漂流木不論是否為貴重木，只要未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府標記者，在開放撿拾後，均可自由徒手撿拾。

林管處表示，後續公告開放撿拾期間，林管處轄下工作站將設置檢查站，辦理漂流木檢查登記事宜，若撿拾漂流木僅作為自用者，可直接攜回無須登記。

民眾撿拾漂流木後，若可能加工轉售，或因撿拾量體龐大需動用車輛載運時，拾得人應攜帶身分證件辦理登記，貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記。