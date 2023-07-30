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熱氣球水桶包、海邊卵石 遊客可外帶「台東山海」回家

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
「台東原石」擴香石採用會黏人的台東土製作而成，滴上泰源幽谷內採用自然農法種植提煉的植物精油，產生獨特的山、林、海意象氣味。圖／取自EYECANDLE x 台東設計中心網頁
「台東原石」擴香石採用會黏人的台東土製作而成，滴上泰源幽谷內採用自然農法種植提煉的植物精油，產生獨特的山、林、海意象氣味。圖／取自EYECANDLE x 台東設計中心網頁

文創經濟正夯，台東縣府文化處推出「內用山海外帶台東」系列商品，遊客若想永久留存鹿野高台熱氣球景象，可購買氣球再生商品「水桶包」，讓美好記憶成個性風格配件，若對台東的山海念念不忘，也能將揉和部落土壤的芳香陶土帶回家珍藏，無時無都能感受台東的山、海、風陪伴。

台東縣府推動慢經濟，去年創下810萬觀光人次。台東設計中心對外徵件，歷經市場調查、風土採集、開模到導入商品生產，近日推出9大品牌聯手在地化商品。各品牌商品多元，包括實用的襯衫、T恤、短褲、月桃葉拉絲編織背帶及熱氣球冰棒等商品，各有不同巧思。

「水桶包」強調環保永續精神，採用B-00006退役熱氣球轉製成水桶包，表布有飛行多年的歷史痕跡，且承襲熱氣球抗風及防水兩大特性，每款花色及紋理都是獨一無二。

「台東原石」系列商品是外觀長得很像石頭的擴香石，設計師採取台東利嘉及建和部落的土壤打造出來，粗曠表面保留礦石純粹感，更滴上泰源幽谷內自然農法種植提煉的植物精油，從外觀到原料展現台東原始樣貌。

縣長饒慶鈴表示，文創產業是台東慢經濟主打項目之一，來到台東旅遊，透過商品把泥土味、湛藍海及自在風帶回家，希望台東可以成為「一萬人來一百次」的慢活城市。

文化處指出，台東設計中心、MUJI無印良品台東門市、野室珈啡，三地策展「外帶台東限定店」，民眾可先一覽9大品牌推出的台東旅遊禮品，再至各通路把優質商品外帶回家。

「水桶包」強調環保永續精神，為延續熱氣球生命，採用退役氣球再製實用的水桶包。圖／取自Plain-me網站
「水桶包」強調環保永續精神，為延續熱氣球生命，採用退役氣球再製實用的水桶包。圖／取自Plain-me網站

台東 熱氣球

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