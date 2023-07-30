基隆沙灣生活節18場互動展演 連續3周六日海洋日系風
基隆「沙灣生活節」從昨天起到8月13日，每個周末、周日活動內容豐富多樣，浴衣體驗、日風文創市集、手作體驗、展演活動、親子活動等，日系、海洋風格為主題，融合文資場館、特色體驗和娛樂活動等元素，歡迎市民來參與。
由基隆市文化基金會與水水文創聯手策畫的「沙灣生活節」式開幕，連續3個周末、周日舉辦，有浴衣體驗、日風文創市集、手作體驗、展演活動、親子活動等，透過藝文聚落與展演互動，讓民眾從休閒生活中感受歷史、藝術與文化的常在感。
基隆市文化基金會執行長江亭玫表示，落成於1929年前後的要塞司令部校官眷舍，為當時日本人於基隆所設的校官宿舍群，眷舍後方是全台第一座海水浴場「大沙灣海水浴場」，在當時可謂「海景第一排」建築。
大沙灣海水浴場更是當時北台灣夏季戲水、漫步賞景的遊憩勝地，這次以大沙灣歷史園區為基地的「沙灣生活節」，融合文資場館、特色體驗和娛樂活動等元素，讓民眾回味以前的盛況。
江亭玫指出，今年的「沙灣生活節」以「日系、海洋」為主題，展現過去生活中的點點滴滴，讓沙灣將再次成為市民和旅客的日常休閒場域。8月底在基隆要塞司令官邸、校官眷舍完成數位導覽系統建置，提供民眾了解沙灣歷史文化。
7月29日至8月13日期間，除每周六、周日舉辦的「沙灣生活節」，每周五、周六、周日與周一下午2點至6點，將同時開放基隆市市定古蹟「要塞司令官邸」與「基隆要塞司令部校官眷舍」供民眾參觀與拍照留影。
因應文化資產保護，古蹟內將實施人流控管。相關活動與抽獎資訊請關注基金會官方Facebook粉絲專頁：基隆市文化基金會（https://bit.ly/43EbJIy）。
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