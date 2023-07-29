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9大品牌禮品 饒慶鈴推薦專屬台東文創慢經濟

中央社／ 台東縣29日電

台東縣政府統計去年主要觀光景點遊客逾810萬人次，為搶攻文創錢潮，文化處順勢推出「內用山海 外帶台東」系列商品，即日起在台東設計中心展示9大品牌禮品。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣長饒慶鈴強調，積極打造台東讓「1萬人來100次」的慢活城市，透過台東真、善、美讓大家愛上台東，文化創意產業也是台東慢經濟主打項目之一；從現在開始到台東旅遊，透過文化藝術商品把泥土味、湛藍的海及自在的風帶回家。

台東縣政府文化處表示，台東設計中心自去年開始對外展開企業徵件，歷經市場調查、風土採集、開模打樣到設計導入商品生產，今年7月終於推出9大品牌聯手的優質禮品。

例如，善用永續發展理念，「台東永續再生熱氣球水桶包」文創商品，是利用熱氣球退役的「彩虹球」（熱氣球編號B-00006），再製成一個個飛行水桶背包，不只留下美好的飛行紀錄，材質有抗風、防水特性，每個包的花色與紋理都是獨一無二。

抓準暑假觀光旅遊人潮，台東縣府於台東設計中心、MUJI無印良品台東門市、野室珈啡，推出3檔「POP-UP TAITUNG外帶台東限定店」，以策展形式帶領民眾從視覺、嗅覺、味覺到觸覺，一覽9大品牌合作推出的4大系列台東旅遊禮品，再至各大品牌通路把「好質感台東」外帶回家。

文化處提醒，設計中心未提供販售服務，歡迎至現場觀賞實體並前往品牌通路選購。詳細資訊請搜尋台東設計中心粉絲專頁。

台東 品牌 熱氣球 饒慶鈴 文創 觀光景點

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